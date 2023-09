Kapusta kiszona z żurawiną na zimę: prosty przepis od Kłopotenki

Kiszona kapusta to jeden z najsmaczniejszych jesiennych przetworów na zimę. Jest bogata w witaminę C i ma dobry wpływ na układ trawienny.

Słynny ukraiński szef kuchni Jewhen Kłopotenko podzielił się własnym przepisem na kiszoną kapustę, do której dodaje żurawinę (można ją zastąpić kaliną). Do tego przepisu radzi wybrać soczystą i dość gęstą białą kapustę, aby okazała się chrupiąca i mogła przetrwać do końca zimy.

Składniki:

2 kg białej kapusty

2 łyżki soli

1 łyżka cukru

1 łyżka suszonego kopru

1 łyżeczka kminku

2 marchewki

garść żurawiny lub kaliny w razie potrzeby

Jak gotować:

Umyj, osusz i posiekaj kapustę.

Posyp kapustę solą, cukrem, koperkiem i kminkiem. Dobrze zmiażdżyć ją rękami, aby zaczęła puszczać sok. Jeśli uważasz, że jest za mało soli, dodaj tyle, ile chcesz do smaku.

Zetrzyj marchewkę na tarce i dodaj do kapusty wraz z żurawiną (lub kaliną) i wymieszaj.

Włóż kapustę do sterylnego szklanego słoika, lekko ją dociskając. Następnie kilkakrotnie złożyć czystą gazę i przykryć nią słoik, zabezpieczając go elastyczną opaską.

Umieść słoik w dużej misce, aby płyn, który zostanie uwolniony podczas fermentacji, spłynął do miski.

"Dwa razy dziennie "przekłuwaj" kapustę drewnianym patyczkiem do dołu w kilku miejscach, aby pęcherzyki powietrza mogły swobodnie uciekać. Jeśli tego nie zrobisz, kapusta może stać się gorzka" - wyjaśnia Klopotenko.

Kapusta będzie fermentować przez 3-4 dni, a sok z kapusty w słoiku powinien stać się klarowny i jasny. Gotową kapustę należy przykryć czystą pokrywką i umieścić w lodówce lub zimnej piwnicy.

