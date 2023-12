Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze jest teraz pod kontrolą. Lek przeciwnadciśnieniowy nowej generacji, zilebziran, może normalizować ciśnienie krwi przez sześć miesięcy bez dodatkowej terapii. Pojedyncze wstrzyknięcie leku amerykańskiej firmy biofarmaceutycznej Alnylam Pharmaceuticals skutecznie obniża ciśnienie krwi w łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniu przez okres do 6 miesięcy. Nowe podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego może uchronić przed nagłą śmiercią z powodu chorób układu krążenia.

KARDIA-1: nowa formuła na nadciśnienie tętnicze

Badanie kliniczne KARDIA-1, które zostało zaprezentowane na ostatniej sesji naukowej American Heart Association, wykazało, że kwartalne lub półroczne dawki zilebziranu mogą skutecznie i bezpiecznie obniżać ciśnienie krwi u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.

"Na podstawie tych wyników stwierdzamy, że zilepidem pomaga poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, co z kolei zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z nadciśnieniem tętniczym" - powiedział George Bakris, starszy badacz, profesor medycyny i dyrektor Centrum Kompleksowej Terapii Nadciśnienia Tętniczego na University of Chicago Medical School.

Według profesora, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze jest główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności. Pomimo dostępności skutecznych leków przeciwnadciśnieniowych, 80% pacjentów z nadciśnieniem nie otrzymuje odpowiedniego leczenia.

Skuteczność bez poważnych skutków ubocznych

Zilebesiran to innowacyjny lek RNAi, który wiąże się z receptorem wątrobowym, powodując zmniejszenie syntezy angiotensynogenu. Naukowcy badali bezpieczeństwo i skuteczność różnych dawek zilebesiranu u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym ze skurczowym ciśnieniem krwi 135-160 mm Hg.

W badaniu wzięło udział 394 pacjentów ze średnim wyjściowym ciśnieniem krwi wynoszącym 142 mm Hg. Uczestników podzielono na 4 grupy, z których każda otrzymywała inną dawkę zilebziranu: 150 mg, 300 mg lub 600 mg co 6 miesięcy lub 300 mg co 2 miesiące lub placebo.

Wyniki wykazały trwałe obniżenie poziomu angiotensynogenu w surowicy: od 88 do 98% w ciągu 6-miesięcznego okresu obserwacji. Średnia redukcja w tym okresie wynosiła około 10 mmHg przy trzech górnych badanych dawkach i około 14 mmHg w porównaniu z placebo.

Pacjenci leczeni zilebenziranem częściej osiągali średnie skurczowe ciśnienie krwi powyżej 130 mmHg po 6 miesiącach.

Wszyscy uczestnicy badania wykazywali stałe obniżenie ciśnienia krwi zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. W badaniu zidentyfikowano 4 niewielkie działania niepożądane związane z podwyższonym ciśnieniem krwi, łagodną hiperkaliemią i reakcjami w miejscu wstrzyknięcia. Naukowcy zauważyli również, że nie wystąpiły klinicznie istotne zmiany w funkcjonowaniu nerek lub wątroby.

Nowe możliwości i ochrona przed ryzykiem sercowo-naczyniowym

Eksperci już teraz nazywają wstrzykiwany lek, który zapewnia długotrwałe obniżenie ciśnienia krwi, przełomem. Sandra Thaler, MD, profesor medycyny w Mayo Clinic, zauważa, że chociaż niektórzy pacjenci mogą nie wrócić po kolejne dawki, podskórne wstrzyknięcie leku jest możliwe w domu.

Keith Ferdinand, profesor medycyny klinicznej, dodaje: "Jeśli uda nam się zwiększyć zgodność pacjentów z leczeniem, zwiększymy skuteczność terapii i być może uchronimy narząd docelowy przed pewnym uszkodzeniem".

Eksperci zauważają również , że nadciśnienie tętnicze dotyka co trzecią osobę dorosłą na świecie, a tylko 20% osób może je kontrolować za pomocą odpowiedniej terapii.

"Zwiększenie liczby pacjentów skutecznie leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego mogłoby zapobiec 76 milionom zgonów, 120 milionom udarów, 79 milionom zawałów serca i 17 milionom przypadków niewydolności serca do 2050 roku" - podkreśla dr Anna Dominicak z Uniwersytetu w Glasgow.

Innowacyjny lek RNAi zilebziran może radykalnie zmienić jakość i styl życia osób cierpiących na nadciśnienie. Zastrzyk utrzymuje się przez około sześć miesięcy, pozwalając ludziom prowadzić aktywny tryb życia bez konieczności przyjmowania innych leków. Według ekspertów lek znacznie zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe i nie ma niebezpiecznych skutków ubocznych dla powiązanych narządów.