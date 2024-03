Zbyt wiele osób na całym świecie cierpi na cukrzycę, a liczba ta rośnie każdego dnia. Wraz z opracowywaniem nowych leków, naukowcy badają wpływ stylu życia, regularnych ćwiczeń i odżywiania na rozwój choroby. Wyniki kilku nowych badań wykazały, że joga, medytacja i praktyki uważności są wysokiej jakości narzędziami do kontrolowania cukrzycy typu 2. Zmiany w stylu życia mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie, nawet w przypadku cukrzycy. Eksperci wyjaśnili, w jaki sposób praktyki fizyczne i umysłowe wpływają na kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Wpływ jogi i medytacji w porównaniu z metforminą w cukrzycy

Journal of Integrative and Complementary Medicine opublikował wyniki 28 badań, w których naukowcy analizowali wpływ praktyk umysł-ciało na osoby z cukrzycą typu 2. Uczestnicy badania nie stosowali insuliny w celu kontrolowania cukrzycy i nie mieli żadnych chorób serca ani nerek. Naukowcy przyjrzeli się wpływowi następujących rodzajów praktyk mind-body:

joga

Qigong, powolna sztuka walki podobna do Tai Chi;

redukcja stresu oparta na uważności - program treningowy, który pomaga ludziom złagodzić niepokój i radzić sobie ze stresem;

medytacja;

kierowana wyobraźnia, wizualizacja pozytywnych obrazów w celu zrelaksowania umysłu.

Częstotliwość i czas sesji wahały się od codziennych do kilku razy w tygodniu przez cztery tygodnie do sześciu miesięcy.

U wszystkich uczestników badania poziom hemoglobiny A1C, kluczowego markera cukrzycy, spadł o 0,84% w dowolnym okresie czasu. Eksperci porównują ten wynik do działania metforminy, leku pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2.

Poziomy A1C są określane na podstawie badania krwi, które pokazuje średni poziom cukru we krwi danej osoby w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy. Poziomy poniżej 5,7% są normalne, 5,7% do mniej niż 6,5% to stan przedcukrzycowy, a 6,5% i więcej to cukrzyca.

Czy sekret tkwi w relaksacji?

"Joga i inne praktyki uważności wyzwalają reakcję relaksacyjną, która jest przeciwieństwem reakcji stresowej" - mówi dr Shalu Ramchandani, trener zdrowia i terapeuta w Harvard Benson-Henry Mind-Body Institute w Massachusetts General Hospital.

"Reakcja relaksacyjna może obniżyć poziom hormonu stresu - kortyzolu. Poprawia to insulinooporność i kontroluje poziom cukru we krwi, obniżając tym samym poziom A1C" - dodaje Ramchandani.

Relaks pomaga osobom z cukrzycą poprawić krążenie krwi i obniżyć ciśnienie krwi, a także chroni przed zawałami serca i udarami mózgu. Jak widać, zdolność praktyk mindfulness do zmniejszania stresu może odgrywać dużą rolę.

Wpływ praktyk na samopoczucie osób z cukrzycą typu 2

Według ekspertów istnieje związek między różnymi praktykami uważności i ciała a niższymi poziomami A1C. Sugeruje to, że działania te, wraz z konwencjonalnym leczeniem, mogą być częścią opieki diabetologicznej. Czy praktyki te chronią przed rozwojem cukrzycy typu 2, szczególnie u osób z grupy wysokiego ryzyka?

Badania nie miały na celu odpowiedzi na to pytanie, ale badacz Ramchandani podkreśla długoterminowe korzyści płynące z reakcji relaksacyjnej.

"Zarządzanie stresem pomaga poprawić nastrój, samoświadomość i samokontrolę" - mówi. "Może to prowadzić do bardziej świadomego odżywiania, takiego jak opieranie się zachciankom na śmieciowe jedzenie, przestrzeganie zdrowszej diety i regularne ćwiczenia. Razem może to pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2" - dodaje.

Jak stosować praktyki umysł-ciało?

Istnieje wiele praktyk, które promują relaks. Dr Ramchandani podaje kilka przydatnych zaleceń:

codzienna 10-minutowa lub dłuższa medytacja

lekkie praktyki jogi, qigong lub tai chi;

filmy i ćwiczenia, które pomagają zmniejszyć stres i wywołać reakcję relaksacyjną;

swobodne, kontrolowane oddychanie przez kilka minut.

Według dużego przeglądu przeprowadzonego przez amerykańskich naukowców, ponad 28 badań wykazało, że joga, praktyki uważności, zdrowe odżywianie i umiarkowane ćwiczenia są skutecznymi narzędziami do poprawy zdrowia, w tym w cukrzycy typu 2.