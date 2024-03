Wiosna skłania wiele osób do zrzucenia zbędnych kilogramów nie tylko po to, by lepiej wyglądać, ale także ze względów zdrowotnych. Dodatkowe kilogramy mogą prowadzić do różnych chorób, takich jak cukrzyca typu 2, wysokie ciśnienie krwi, miażdżyca i inne.

Utrata wagi staje się trudniejsza bez odpowiedniego spożycia białka, które jest kluczem do przyspieszenia metabolizmu i spalania kalorii, pisze Health Shots. Oto siedem pokarmów bogatych w białko, które warto włączyć do codziennej diety:

1. Jajka zawierają białka, witaminy i minerały, a spożywanie ich rano może pomóc zwiększyć aktywność metaboliczną i regulować apetyt, prowadząc do zmniejszenia spożycia kalorii. Zaleca się łączenie ich z dużą porcją warzyw.

2. Jogurt grecki jest bogaty w białko i probiotyki i jest idealną opcją dla tych, którzy chcą schudnąć. Ma niższą zawartość cukru i wyższą zawartość białka niż zwykły jogurt, co pomaga zaspokoić głód i utrzymać zdrową florę jelitową. Może być spożywany samodzielnie lub dodawany do koktajli i sałatek.

3. Twarożek to niskotłuszczowy, wysokobiałkowy produkt mleczny, który może pomóc w utracie wagi. Zawiera kazeinę, białko, które trawi się powoli, zapewniając długotrwałe uczucie sytości. Twarożek dobrze komponuje się z owocami jako pożywna przekąska lub może być stosowany jako kremowe nadzienie do pieczonych ziemniaków lub pełnoziarnistych krakersów.

4. Quinoa to naturalne ziarno, które nie zawiera glutenu, a jednocześnie jest źródłem pełnowartościowego białka, ponieważ zawiera wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów. Ze względu na wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny, komosa ryżowa jest doskonałą opcją dla osób pragnących schudnąć. Można ją dodawać do sałatek, zup lub podawać jako obfity dodatek.

5. Soczewica słynie z bogactwa białka, błonnika, niezbędnych witamin i minerałów. Ma niską zawartość tłuszczu i kalorii, dzięki czemu idealnie nadaje się do diety. Soczewicę można dodawać do wielu potraw, w tym zup, gulaszów i sałatek.

6. Tofu to produkt wytwarzany z ziaren soi, który jest doskonałym źródłem białka roślinnego odpowiednim dla wegetarian i wegan. Ze względu na niską zawartość kalorii i wysoką zawartość białka, tofu można łatwo dostosować do różnych smaków i można je grillować, smażyć, smażyć lub panierować, a także dodawać do zup lub sałatek.

7. Łosoś to ryba bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 i wysokiej jakości białko, które przyczynia się do zdrowia serca i kontroli wagi. Białko zawarte w łososiu pomaga utrzymać uczucie sytości i wspomaga wzrost mięśni. Dzięki niskiej zawartości kalorii łosoś jest doskonałym wyborem w diecie odchudzającej.

