Cena gryzie: kogo stać na pierwszy lek na depresję poporodową?

Pierwszy zatwierdzony przez FDA lek na depresję poporodową w postaci tabletek będzie dostępny tylko dla nielicznych ze względu na wysoką cenę, obawiają się eksperci. Pacjenci będą musieli zapłacić 16 000 USD za 14-dniowy kurs. Nowy lek Zurzuvae pomyślnie przeszedł kilka badań klinicznych i ma trafić na rynek pod koniec 2023 roku.

Wideo dnia

Lekarze i eksperci z niecierpliwością czekają na wypuszczenie obiecującego leku, ale jego cena budzi obawy, ponieważ większość pacjentów nie będzie w stanie zapłacić za leczenie. Jak uzasadniona jest ta cena i kogo będzie stać na lek po jego wprowadzeniu na rynek?

Jak pacjenci mogą uzyskać dostęp do Zurzuvae?

Zurzuvae, nowy lek na depresję poporodową, został zatwierdzony przez amerykańską FDA w sierpniu. Jest to pierwszy lek w postaci pigułki opracowany w celu leczenia depresji poporodowej. Producent, Sage Therapeutics, powiedział, że lek będzie dostępny w grudniu. Biorąc pod uwagę jego wysoką cenę, producent i jego partner Biogen negocjują z firmami ubezpieczeniowymi plany pokrycia.

Według dyrektora generalnego Sage, Barry'ego Greena, głównym celem firm jest zapewnienie szerokiego i sprawiedliwego dostępu do leków wszystkim kobietom z depresją poporodową, którym zalecono Zurzuvae.

Greene rozważa opcję, w której pacjentki mogą otrzymywać lek przy minimalnej lub zerowej współpłatności, niezależnie od ich możliwości finansowych. Producent chce jednak, aby firmy ubezpieczeniowe zapewniły pomoc finansową na pokrycie kosztów.

Według ekspertów z amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, depresja poporodowa dotyka 1 na 8 kobiet po urodzeniu dziecka. Zwykle pojawia się po porodzie, ale może również wystąpić w późniejszych etapach ciąży. Utrata sensu życia i energii, smutek, przygnębienie i myśli samobójcze to główne objawy depresji poporodowej.

Jak działa lek?

Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym popierają zatwierdzenie Zurzuvae. "To nowy, szybko działający lek na depresję poporodową" - powiedziała dr Katherine Monk, szefowa oddziału zdrowia psychicznego kobiet na Wydziale Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Columbia.

"Przyspieszony powrót do zdrowia to ogromna korzyść, która pomaga kobietom z depresją poporodową wrócić do zdrowia w odpowiednim czasie. Może to mieć kluczowe znaczenie dla nawiązania więzi między matką a dzieckiem w pierwszych dniach życia dziecka" - mówi dr Monk.

Według producentów Sage i Biogen, jedno z badań klinicznych wykazało, że lek łagodzi objawy depresji w ciągu zaledwie 3 dni. Zurzuvae został zatwierdzony na podstawie dwóch badań, które wykazały znaczną poprawę po dwóch tygodniach w 17-punktowej skali depresji w porównaniu z placebo.

Lek naśladuje działanie naturalnych steroidów mózgowych, które wpływają na szlak sygnalizacyjny GABA, pomagając regulować pracę mózgu.

Ponieważ lek wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, etykieta zawiera informację, że pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności przez 12 godzin po zażyciu leku. Do tej pory depresja poporodowa była leczona lekami przeciwdepresyjnymi - selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Główną wadą tych leków jest długi okres rekonwalescencji. Pacjentki potrzebują kilku tygodni, aby dojść do siebie, a następnie leki te muszą być kontynuowane codziennie przez sześć do dwunastu miesięcy.

Jaki jest powód wysokiej ceny Zurzuvae?

Katrina Furey, psychiatra specjalizująca się w zdrowiu psychicznym kobiet i psychiatrii reprodukcyjnej, uważa, że cena Zurzuvae jest zbyt wysoka w porównaniu z lekami takimi jak Prozac i Zoloft, które kosztują mniej niż 20 USD miesięcznie.

Nie wiadomo jeszcze, ile mogą pokryć firmy ubezpieczeniowe. Być może będą wymagać od kobiet niepowodzenia leczenia tańszymi lekami przeciwdepresyjnymi, zanim zapłacą za nową terapię. Mam nadzieję, że cena nie będzie barierą w dostępie do tego leczenia". - powiedział dr Fury.

Psychiatra zauważył jednak, że cena 15 900 USD jest o połowę niższa od ceny wcześniejszego leku na depresję poporodową, Zulresso. Kosztujący 35 000 USD lek jest podawany dożylnie przez 60 godzin w szpitalu.

Według niektórych analityków finansowych cena Zurzuvae może zbliżyć się do kosztu Zulresso. Oczekiwano, że zatwierdzenie leku przez FDA obniży jego cenę poniżej 10 000 USD, co stanowi próg pokrycia przez Medicare. Analitycy z firmy świadczącej usługi finansowe Mizuho przewidują, że przy mniejszej puli pacjentów cena będzie jeszcze wyższa.

"Koszt Zurzuvae budzi poważne obawy co do jego przystępności cenowej, zwłaszcza gdy nadal nie wiemy, w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe będą go pokrywać" - powiedziała Lindsay Allen, profesor nadzwyczajny medycyny ratunkowej i ekonomista zdrowia.

"Zapewnienie dostępu do tego leczenia jest niezbędne, ponieważ może ono uratować życie nowych matek w trudnym momencie, ponieważ samobójstwo jest główną przyczyną śmierci w pierwszym roku po porodzie" - powiedziała dr Allen.

Eksperci obawiają się również, że wokół Zurzuvae jest zbyt wiele szumu z powodu reklam i zainteresowania mediów, co może prowadzić do przepisywania leku poważnie chorym pacjentom, którzy potrzebują dodatkowych leków i psychoterapii.

Wysokie koszty terapii mogą prowadzić do odmowy leczenia lub niewystarczającego leczenia depresji poporodowej i lęku, twierdzą eksperci. A to może prowadzić do bardzo smutnych konsekwencji, od problemów ze zdrowiem fizycznym i socjalizacją po samobójstwa.