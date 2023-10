20 stron internetowych dla niedrogich podróży na Ukrainie i za granicą. Darmowe zakwaterowanie, praca, jedzenie

Podróżnicze stereotypy zaczęły się szybko zmieniać. Obecnie najważniejsze jest, aby zobaczyć i nauczyć się wielu nowych rzeczy w krótkim czasie, a wygoda i potrzeby ustępują miejsca. Na przykład, chcę zobaczyć Wieżę Eiffla lub zrelaksować się w Karpatach, ale nie jestem gotowy zapłacić dużo pieniędzy za zakwaterowanie. Świetnie, korzystając z couchsurfingu, znajdę darmowe zakwaterowanie i nie jest dla mnie super ważne, że nie jest to 4-5 gwiazdkowy gospodarz.

Albo mam pieniądze na zakwaterowanie i lot, ale nie jestem gotowy na jedzenie w kawiarni, więc spojrzę na "foodsharing" i zobaczę, czy ktoś w pobliżu mnie chce podzielić się jedzeniem (i nie chodzi o resztki).

Świat szybko się rozwija i możesz nie zdawać sobie sprawy z wielu usług, które mogą rozwiązać wiele problemów podczas podróży za darmo. Możesz skorzystać z nich sam lub pomóc swoim znajomym, z których wielu podróżuje obecnie za granicą.

Darmowe zakwaterowanie na Couchsurf i nie tylko

Możesz nadal w to nie wierzyć, ale możliwość darmowego zakwaterowania jest potwierdzona przez społeczności z ponad 14 milionami podróży i opiniami tych, którzy już aktywnie korzystają z usług.

"Byliśmy pod takim wrażeniem naszej pierwszej podróży - darmowe zakwaterowanie w drogiej stolicy Finlandii, spotkanie i rozmowa z prawdziwym Finem, spacerowanie po nieturystycznych miejscach - że zaraziliśmy się tym pomysłem. Od tamtej pory trudno przypomnieć sobie choć jedną z naszych podróży, podczas której nie korzystaliśmy z sieci gościnnych" - podzielili się Anton i Tatiana (użytkownicy serwisu Couchsurfing) w wywiadzie dla ukraińskiego portalu.

COUCHSURFING to wyszukiwarka darmowych noclegów na całym świecie, w tym na Ukrainie. Istnieje również sekcja z ofertami przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Usługa jest całkowicie bezpłatna dla Ukraińców. Przeczytaj wszystko o Couchsurfingu (zmień link do strony) w artykule na UAPortal.

trustroots.org - stworzona przez grupę programistów z Wielkiej Brytanii, strona szybko stała się popularna wśród podróżników. Witryna ma 70 000 zarejestrowanych użytkowników z całego świata. Strona oferuje nie tylko zakwaterowanie, ale także darmowe jedzenie i niektóre usługi turystyczne.

servas.org to fajny serwis dla podróżujących rowerzystów. Oferuje ponad 100 000 miejsc noclegowych w 161 krajach.

bewelcome.org to wspólny projekt Hospitality i couchsurferów, który zdecydowanie zasługuje na uwagę. Bezpłatna usługa pozwala znaleźć zakwaterowanie w 217 krajach wśród ponad 130 000 użytkowników.

Darmowe zakwaterowanie w zamian za opiekę domową

Jeśli ułatwi ci to przyjęcie prezentu, ponieważ jest to dla ciebie bardziej realistyczne, to nie wahaj się. W końcu ludzie, którzy wyjeżdżają na dłuższy czas, naprawdę chcą, aby dbano o ich domy. A nawet jeśli coś zrobią, będzie to prawdziwa niespodzianka. Może ktoś potrzebuje zostawić zwierzęta pod nadzorem, a ktoś chce zaoszczędzić na sprzątaniu. Trochę to trudne dla naszej ukraińskiej mentalności, ale to już dość popularna rzeczywistość.

mindmyhouse - tutaj rejestrują się właściciele domów, którzy często podróżują, mają zwierzęta lub rośliny, którymi trzeba się opiekować. Opcje można znaleźć wśród 11 044 użytkowników. Rejestracja kosztuje 20 dolarów.

Housecarers - lokalizacje to głównie Anglia, Włochy i USA, a opłata rejestracyjna wynosi 10 dolarów.

Wypełniając swój profil osobisty, weź pod uwagę swój cel. Jeśli masz nadzieję na znalezienie zakwaterowania do sprzątania, Twoje zdjęcie przed czystym mieszkaniem będzie plusem. Nie zdziw się pytaniami o pracę, a nawet sprawy osobiste, ludzie też muszą zacząć ci ufać, by zostawić z tobą swój dom lub zwierzęta.

I rozmawiać.

I jest coś takiego. Darmowe zakwaterowanie w celu wymiany doświadczeń językowych (to nie jest portal randkowy). Czasami trzeba uczyć się języków dość szybko, życie to udowodniło, a ktoś na świecie naprawdę chce nauczyć się ukraińskiego. Mam nadzieję, że znajdziesz partnera do rozmowy na tych stronach. To może być świetna zabawa.

talktalkbnb.com - wiele krajów i języków. Przejdźmy do świata wzajemnego zrozumienia.

lingoo. com - strona do nauczania języka ojczystego za granicą. To Twoja szansa, aby zostać freelancerem lub wolontariuszem.

Wymiana domów

Nie martw się, to nie będzie na zawsze. Może ktoś będzie chciał odpocząć na Ukrainie, podczas gdy Ty będziesz na wakacjach gdzieś w Europie. To nie jest sarkazm, to całkiem realne. Zagraniczni goście przyjeżdżają na Ukrainę nawet teraz, niektórzy w interesach, niektórzy jako wolontariusze, a niektórzy z ciekawości. Dlaczego więc nie mieliby zapewnić ci miejsca na pobyt w zamian za twoje?

Homeexchange. com to dość popularny serwis. Jest on płatny, ale przez pierwsze dwa tygodnie można z niego korzystać za darmo. Oznacza to, że pierwsza wymiana domu lub mieszkania może być całkowicie darmowa. Czy myślisz, że wśród 400 000 ofert znajduje się Twoje marzenie?

lovehomeswap.com - ma takie same warunki jak poprzednia.

ihen.com - mała baza danych i niska opłata rejestracyjna. Czasami nie potrzeba wiele, aby spełnić marzenie.

Chcesz mieszkać na lotnisku?

To może się przydać, jeśli przylatujesz dość późno i nie masz innych opcji.

Sleepinginairports.net - wyszukaj swoje lotnisko i oferty.

Zakwaterowanie + praca

Posiadanie dachu nad głową i pensji ma swoje zalety. Po całym dniu pracy można pozwiedzać miasto i coś zjeść.

workaway. info - jeśli naprawdę chcesz znaleźć pracę z zakwaterowaniem w wymarzonym kraju, skorzystaj z płatnej subskrypcji za 20 dolarów. Dodatkową funkcją na platformie jest wyszukiwanie współpodróżników. Wspólne podróżowanie jest przyjemniejsze.

worldpackers. com to społeczność, która daje możliwość znalezienia nie tylko pracy z zakwaterowaniem, ale także jedzenia na całym świecie. Aby korzystać z serwisu, trzeba znać angielski i mieć 50 dolarów na subskrypcję.

helpx. net to darmowy odpowiednik poprzedniego serwisu.

anyworkanywhere - dla tych, którzy są zainteresowani krótkoterminową pracą i zakwaterowaniem, a także hostelami i stanowiskami wolontariuszy.

hippohelp.com - prawdopodobnie najlepsze miejsce do rozpoczęcia działalności bez kapitału początkowego. Jest całkowicie darmowy.

Darmowe jedzenie

Po raz kolejny przypominamy, że w dzieleniu się jedzeniem nie chodzi o resztki, karmienie bezdomnych czy przeterminowaną żywność. Uwierz w świat.

Po pierwsze, wystarczy wpisać w Google lub na Facebooku - foodsharing.

Po drugie, możesz skorzystać z następujących serwisów:

trustroots.org - jest tam sekcja z jedzeniem. Będziesz zaskoczony liczbą ludzi w Europie, którzy chętnie dzielą się jedzeniem. Może nadszedł czas, aby zarejestrować również Ukrainę.

foodsharing. de - Niemcy, Austria i Szwajcaria. Duża baza darmowego jedzenia.

Olio to brytyjska aplikacja mobilna, w której można oferować dzielenie się lub otrzymywanie jedzenia.

Tworzenie bezpiecznego środowiska i nauka zaufania jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Mamy nadzieję, że te usługi pomogą Tobie lub Twoim znajomym podróżować i czynić dobro na całym świecie.