Wakacje All Inclusive na Ukrainie: jakie są ceny dla turystów tej jesieni

Jesień to dobry czas na relaks i regenerację. Większość ukraińskich kurortów oferuje duże zniżki ze względu na koniec sezonu letniego, a także przechodzi na systemy all inclusive, aby zarobić na wszystkich swoich usługach. UaPortal sprawdził, ile będą kosztować wakacje w tym roku, kiedy nie trzeba martwić się o poszczególne usługi i co zawierają sezonowe pakiety all inclusive.

Wakacje all inclusive w Karpatach

Karpaty pozostają liderem wakacji wśród regionów. Jest to stosunkowo bezpieczny region z malowniczą przyrodą, malowniczymi jeziorami, rozwiniętą infrastrukturą turystyczną i wieloma atrakcjami, od hoteli spa po serowarnie i winiarnie.

"Romantyczny Hotel Spa"

Ośrodek położony w Jaremcze ogłosił na swojej stronie internetowej rozpoczęcie sezonu "Ultra all inclusive". Ten nowy rozszerzony pakiet obejmuje wiele korzyści i usług. Najważniejsze jest więc, aby wybrać wystarczającą liczbę dni, aby mieć czas na cieszenie się wszystkim.

Co obejmuje pakiet:

śniadanie, obiad i kolacja (w formie bufetu);

nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe (lista na stronie internetowej);

bezpłatny dostęp do strefy spa (10 lokalizacji, w tym baseny);

wieczorny barbecue i grill w hotelu każdego wieczoru

ekskluzywne oferty z lodami

minibar z napojami bezalkoholowymi

przygotowanie gorących napojów w pokoju;

bezpłatny parking, WI FI, ładowanie samochodów elektrycznych;

siłownia;

pokój dziecięcy.

Ceny pokoiwahają się od 6 155 UAH/noc (premium dla jednej osoby bez balkonu) do 19 995 UAH/noc (trzypokojowy apartament dla czterech osób). Więcej informacji na temat pokoi można znaleźć na stronie internetowej lub na Instagramie.

Hotel "Karpackie Połonyny"

Piękne miejsce w obwodzie lwowskim na Górze Ciuchiw. Dla tych, którzy kochają jazdę konną, malowniczą przyrodę i krystalicznie czyste powietrze. Kompleks posiada własne stajnie, w których można nauczyć się jeździć konno i komunikować się z kucykami. Ponadto można spróbować swoich sił w garncarstwie, kowalstwie, stolarstwie i wypalaniu drewna. Dostępna jest również wypożyczalnia sprzętu zimowego, strzelanie z łuku i airsoft. Dla miłośników wędkarstwa przygotowano dwa jeziora z pstrągami.

Tej jesieni hotel oferuje kilka opcji pakietowych.

Pakiety "Gość" i "Romantyczny"

4 dni zakwaterowania dla dwojga i 5 dni w prezencie;

śniadania i obiadokolacje dla dwojga;

jazda konna przez 2 godz;

sauna lub wanna.

Pakietykosztują odpowiednio 10 100 UAH i 11 100 UAH.

Pakiety Family i Favourite

5 dni zakwaterowania dla 4 osób;

Śniadanie i obiadokolacja dla 4 osób;

jazda konna dla 4 osób;

sauna lub wanna.

Pakiety kosztują odpowiednio 18 100 UAH i 20 100 UAH.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej hotelu Carpathian Polonyny lub w sieci społecznościowej Facebook.

Kompleks sanatoryjny Rixos

Rixos to nie tylko wypoczynek, ale także zdrowie. Na terenie kompleksu znajduje się pijalnia wód mineralnych oraz wiele miejsc do aktywnego i relaksującego wypoczynku. Voucher obejmuje badanie lekarskie i receptę na kurację wellness. Zabiegi spa, siłownia, sześć barów i dwie restauracje zapewniają pięciogwiazdkową obsługę. Pokój dziecięcy i spotkanie w Truskawcu są również wliczone w cenę pakietów.

Pakietypodstawowe od 3910 UAH za noc (nie obejmuje obiadu i kolacji).

Pakiet z niepełnym wyżywieniem od 4510 UAH za noc (obiad lub kolacja w formie bufetu).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej hotelu Rixos.

Ogólnie rzecz biorąc, pakietom all inclusive na Ukrainie dość trudno jest konkurować z zagranicznymi hotelami. Jednak popyt na tę usługę rośnie. Ukraiński przemysł turystyczny rozwija się pomimo wielkich wyzwań, przed którymi stanął cały kraj.