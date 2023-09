Jesienne wakacje z Paryża do Drezna. Ile kosztują wycieczki autokarowe dla dzieci?

Gdy zbliża się ostatni tydzień października, rodziców zaczyna boleć głowa. Co zrobić z dzieckiem, gdzie wysłać je z dala od zmartwień i jak sprawić, by jego świat był jaśniejszy i bardziej pozytywny na wakacje.

Wycieczki autokarowe dla dzieci i nauczycieli to świetna okazja, aby odpowiedzieć na prawie wszystkie te pytania.

Dowiedzieliśmy się, co oferuje ukraiński rynek turystyczny i w jakiej cenie.

Jakie są najpopularniejsze miejsca na wakacje?

Preferowane są miasta położone jak najbliżej Ukrainy, ponieważ strach przed wyjazdem dziecka za granicę bez opieki bliskich krewnych jest przytłaczający. Ale ci Ukraińcy, którzy wielokrotnie wysyłali swoje dzieci za granicę, korzystają z usług tej samej firmy i wysyłają swoje dzieci w towarzystwie nauczyciela, są gotowi podjąć bardziej odległe "kroki".

Potwierdzają to słowa tastour.com.ua:

"Podczas wiosennych wakacji szkolnych popularne były krótkie wycieczki do Polski, w szczególności do Krakowa z wizytą w słynnym parku rozrywki Energielandia, a także do Warszawy - dzieci są zafascynowane Interaktywnym Muzeum i Centrum Nauki Kopernik. Oczywiście na topie są również wycieczki do Paryża, z wizytą w najczęściej odwiedzanym parku rozrywki Disneyland, oraz do Włoch, z wizytą w parku Gardaland, praktycznie nad brzegiem słynnego jeziora Garda".

Dlatego wybór miejsca docelowego zależy od zaufania do eskorty i ceny emisji.

Ile kosztuje wycieczka dla dzieci do Paryża?

Ta ekscytująca wycieczka jest otwarta dla dzieci od 5 klasy wzwyż. Wycieczka obejmuje Pragę, historyczną wycieczkę po Berlinie, słynne atrakcje Paryża i DISNEYLAND. Wycieczka jest zaplanowana na 6 dni, dwa z nich w Paryżu, jeden dzień w Berlinie i Pradze. Zakwaterowanie obejmuje 3 noce w hotelach 3-4 gwiazdkowych ze śniadaniem (w formie bufetu). Cena zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, transport, zakwaterowanie ze śniadaniem i wycieczki z przewodnikiem.

Średni koszt takiej wycieczki to 250 euro za osobę.

Ile kosztuje wycieczka dla dzieci do Pragi i Wiednia?

Podróż owiana jest legendami i mitami. Magiczna architektura miast i pałace królów. Spacer po Pradze obejmie zoo, Zamek Praski i rejs statkiem po rzece. W Wiedniu dzieci będą mogły zobaczyć rezydencję cesarzy, Park Różany i inne ciekawe miejsca. Wycieczka jest zaplanowana na 4 dni z 1 noclegiem w 3* hotelu ze śniadaniem. Cena zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie medyczne, transport, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz wycieczki z przewodnikiem.

Średni koszt wycieczki wynosi 105 euro za osobę.

Ile kosztuje wycieczka do Krakowa?

Bardzo bliska, ale dość aktywna wycieczka. Kraków zaskoczy Cię nie tylko swoim pięknem, ale także zabawnymi atrakcjami. Wycieczka zazwyczaj obejmuje park rozrywki Energielandia, kopalnie soli w Wieliczce, park wodny i Zamek Wielki. Wycieczka trwa 3 dni, z 2 noclegami w hotelu 3-4* i śniadaniem (w formie bufetu) wliczonym w cenę. Cena obejmuje zwiedzanie miasta i zamku Vavel oraz ubezpieczenie. Wszystkie inne wycieczki są dodatkowo płatne.

Średni koszt takiej wycieczki to 125 euro za osobę.

Ile kosztuje wycieczka objazdowa do Włoch?

Droga do Włoch wiedzie przez Weronę i Wenecję, które będą również jasnymi przystankami w drodze do głównego celu. Przejażdżki gondolą, tajemnica Wielkiego Kanału, wyspy Murano i Burano, a także jezioro Garda to niewielka zapowiedź ciekawej wycieczki. Wycieczka trwa 4 dni z 1 noclegiem w hotelu 3-4* (w pokojach trzyosobowych) i śniadaniem w hotelu (bufet). Cena obejmuje wycieczki do Werony i Wenecji oraz ubezpieczenie medyczne. Jeśli grupa liczy więcej niż 10 osób, zapewnione jest jedno bezpłatne miejsce.

Średni koszt wycieczki wynosi 175 euro.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zabrać dziecko za granicę

Podróżujący z mamą lub tatą:

paszport biometryczny (ważny przez co najmniej 90 dni po zakończeniu wycieczki);

oryginalny akt urodzenia.

Podróżowanie w towarzystwie nauczyciela/innej osoby:

poświadczona notarialnie zgoda na podróż dziecka od obojga rodziców (dla wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia).

Szczegóły i niuanse dotyczące dokumentów podróży można znaleźć na stronie tastour.com.ua.