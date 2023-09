W 2020 roku Artem Shambalov, autor kanału YouTube #Bezviz i współzałożyciel startupu tTravel, rozpoczął dwumiesięczną podróż po swojej ojczyźnie. Rezultatem tej wyczerpującej, ale interesującej podróży były: film The Big Trip Through Ukraine oraz aplikacja z przewodnikiem turystycznym.

Dzięki Artemowi możemy podróżować po naszym kraju bezpośrednio na kanapie i poznawać bardzo ciekawe miejsca i ich cechy, aby jak najlepiej zaplanować nasze osobiste wycieczki.

Czego dowiadujemy się z filmu

Zaletą i atrakcją filmu jest to, że autor odwiedził mało znane i niepopularne miejsca. Pomaga nam to rozszerzyć nasze granice i odblokować potencjał turystyczny naszego pięknego kraju.

Film posiada również angielskie napisy, co pomaga na międzynarodowej arenie turystycznej i otwiera Ukrainę na świat.

Będziesz mógł dowiedzieć się o miejscach, które nie są popularnymi celami turystycznymi, ale są niezwykle piękne i nadają się na ekscytującą i pouczającą podróż.

W ciągu 50 dni autorowi udało się pokonać 6000 km i zwiedzić 300 miejsc.

"Bardzo trudno jest obliczyć dokładny budżet tej podróży dla jednej osoby, ponieważ na niektórych odcinkach byłem sam, a na innych dołączali do mnie moi towarzysze. Myślę, że gdybym podróżował sam przez 2 miesiące, wydałbym około 50 tysięcy hrywien". - powiedział Artem w wywiadzie dla kanału podróżniczego 24.

Które lokacje zostały uwzględnione w filmie

Przygotuj się na wzięcie ołówka i zaznaczenie miejsc, które rozpoznajesz, ponieważ film obejmuje:

Kijów;

Odessę;

Lwów;

Region Odessy;

obwód chersoński;

obwód mikołajowski;

osiedle Dakhovsky;

obwód kijowski;

obwód żytomierski;

Obwód winnicki;

Kamieniec Podolski;

Obwód czerniowiecki;

Skały Dowbusza;

Tustań;

Borżawy;

region Dniepru itp.

Według bohatera, wrażenie zrobiły na nim dziesiątki miejsc, ale:

"Największe przełamanie szablonu nastąpiło w Dnieprze. Urbanistyka w niektórych dzielnicach tego miasta jest niesamowita! Region Chersoński jest bardzo malowniczy, klasztor Liadovskyi na granicy z Mołdawią, ogromna liczba katedr i pałaców w małych wioskach. Krzemieniec zrobił na mnie ogromne wrażenie! Czerniowce wyglądają bardzo przytulnie, jeśli spaceruje się wąskimi, cichymi uliczkami. Kamieniec Podolski jest dla mnie idealnym przykładem małego miasta turystycznego! Tarnopol to naprawdę ładne miasto! Użhorod ma swoją własną przytulną atmosferę. Iwano-Frankowsk to bardzo niedoceniane miasto. No i oczywiście Lwów, Odessa i Kijów! Ale wszyscy o nich wiedzą".

Film zdobył już 40 000 polubień na oficjalnym kanale YouTube, a ponad 2000 komentatorów nazwało go "najlepszym filmem o Ukrainie".

Ale lepiej zobaczyć raz, niż usłyszeć 100 razy.