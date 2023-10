Sekrety budżetowego podróżowania. Jak podróżować i oszczędzać pieniądze

Umiejętność planowania podróży idzie w parze z wiedzą finansową. Jeśli myślisz, że ludzie z dużą ilością pieniędzy niczego nie planują ani nie kalkulują, to jesteś w błędzie. Jest wręcz przeciwnie. Dziś powiemy Ci, na co zwrócić uwagę podczas planowania podróży, aby cieszyć się wyjazdem, a nie myśleć: gdzie podziały się pieniądze, na które liczyłem?

Pierwsza rzecz do zrobienia

Oczywiście planowanie z wyprzedzeniem jest dość trudne w dzisiejszych czasach, ale pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zdecydować o datach. Najczęściej będzie to weekend, ferie szkolne, wakacje itp. Ale pamiętaj: bilety lub zakwaterowanie mogą być znacznie tańsze w środku tygodnia. Tak więc, jeśli masz szansę coś przełożyć lub anulować i wziąć nie tylko weekend, możesz już zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Planując podróż na własną rękę, uwzględnij wszystkie niuanse wyjazdu w notatniku lub na kartce przyklejonej taśmą do lodówki. Może to być śmieszne na pierwszy rzut oka, ale pozwoli ci spędzić mniej czasu nad zapomnianymi liczbami lub szukaniem pasujących firm.

Krok drugi - bilety na transport

Kiedy już zdecydujesz się na daty, musisz znaleźć najlepszy środek transportu. Teraz jest to pociąg, autobus lub samochód. Porównanie i uwzględnienie niuansów to główne zadanie drugiego etapu.

Posiadanie własnego samochodu to duża wygoda, ale nie zawsze opłacalna, zwłaszcza gdy podróżujemy samotnie lub we dwoje. Kiedy jednak wybór pada na żelaznego konia, obliczmy niuanse:

Koszt paliwa w każdym regionie może się różnić. Zatankuj na stacjach benzynowych, które wcześniej obliczyłeś;

weź pod uwagę stan dróg (nieco dłuższa podróż jest czasem bardziej korzystna pod względem jakości);

oblicz parking, jeśli rodzaj zakwaterowania go nie zapewnia;

zapisz wszystko, czego będziesz potrzebować podczas podróży i zabierz to ze sobą w korzystnej cenie w danym mieście. W ten sposób będziesz mieć mniej przypadkowych wydatków.

Pociągi - podczas podróży można się trochę zrelaksować, nie myśląc o kierownicy, a w razie potrzeby wygodnie przespać noc na trasie. Na co zwrócić uwagę, aby zaoszczędzić pieniądze:

bilety mogą być tańsze w środku tygodnia niż w weekendy;

pomyśl o dodatkowych wydatkach w pociągu i spróbuj je zminimalizować, zabierając książkę, przekąski dla dzieci, suche i mokre chusteczki, minimalną ilość zabawek dla dzieci lub herbatę i kawę. Nie zwlekaj z zakupem wody aż do stacji, nie chodzi o chciwość, ale o rozwagę. Będziesz zaskoczony, jeśli policzysz pieniądze wydane na spontaniczne i nieplanowane drobne zakupy.

Autobusy są obecnie bardzo popularną formą transportu. Firmy autobusowe zwiększyły komfort swoich usług, ale jednocześnie podniosły cenę, biorąc pod uwagę rosnące koszty paliwa. Co należy wziąć pod uwagę:

Tanie loty zazwyczaj nie są komfortowe. Do ciebie należy wybór, z czego zrezygnować. Warto jednak porównać kilka firm. Jeśli wybierzesz daty, które nie są zbyt popularne, firmy mogą mieć promocje, a Twój bilet będzie tańszy o 20% lub 50%.

Zwróć uwagę na wycieczki z międzylądowaniem. Są one zazwyczaj tańsze. A sam transfer jest dość zorganizowany i nie będziesz musiał długo czekać;

rezerwuj tylko na bezpośrednich stronach firm, aby nie przepłacać.

Trzeci etap to zakwaterowanie

Aby korzystnie obliczyć kwestię zakwaterowania, musisz zrozumieć, co chcesz zobaczyć w wybranym miejscu na wycieczkę. Nie jest konieczne wybieranie zakwaterowania w centrum miasta, aby zobaczyć najpopularniejsze atrakcje. Gdy miasto nie jest metropolią, dojazd do wielu miejsc nie stanowi problemu.

Na co zwrócić uwagę:

czy potrzebujesz w miarę komfortowego zakwaterowania, czy tylko miejsca do spania;

nie odrzucaj hosteli, ponieważ wiele z nich jest równie wygodnych jak pokoje hotelowe;

starannie wybierać oferty prywatne, biorąc pod uwagę opinie i bezpieczeństwo, aby nie musieć nagle szukać noclegu i wydawać dodatkowych pieniędzy.

zwracaj uwagę na promocje hotelowe, ponieważ istnieje wiele ofert trzeciej darmowej nocy lub zniżek w środku tygodnia itp;

dowiedzieć się z wyprzedzeniem o warunkach anulowania rezerwacji;

zakwaterowanie z kuchnią pomoże ci zaoszczędzić na jedzeniu;

jeśli wybierasz się na wakacje z dziećmi, hotele z dużą ilością rozrywek dla dzieci mogą być tańsze niż płacenie za te same rozrywki w mieście.

Czwarty etap to catering

Czy wybrać wyżywienie we własnym zakresie, czy catering hotelowy - spróbujmy to rozgryźć. Co wziąć pod uwagę podczas jedzenia poza domem:

Zorientuj się wcześniej w cenach w danym mieście. W dzisiejszych czasach z internetem nie jest to trudne;

Zaplanuj kilka miejsc i spójrz na menu;

skorzystaj z ofert lunchowych. To świetny sposób na zjedzenie obfitego i smacznego posiłku nie za wszystkie pieniądze świata;

podczas podróży z rodziną korzystne będzie posiadanie kuchni, w której można gotować;

"Grabie", na które wchodzi wiele osób

Taksówki z dworca autobusowego/kolejowego do miejsca zakwaterowania. Łapanie pierwszego dostępnego samochodu nie jest opcją! Możesz zostać bez pieniędzy. Przyjrzyj się podróży transportem publicznym z wyprzedzeniem, może to nie być takie trudne. Lub dowiedz się o usługach taksówkarskich i zapytaj, ile będzie Cię to kosztować.

Bilety wstępu do atrakcji. Oblicz kwotę, którą musisz zapłacić za atrakcje, wiedząc dokładnie, gdzie chcesz się udać. I dodaj tylko kwotę, którą naprawdę możesz na to wydać, gdy jesteś jeszcze w "trzeźwym" umyśle, a nie kupujesz oczami. Poszukaj biletów online na bezpośredniej stronie internetowej, mogą być tańsze;

Gotówka lub karta. Upewnij się, że masz pieniądze na zakupy lub rezerwacje, które można dokonać online na karcie i nie wydawaj ich na spontaniczne płatności. Powinieneś mieć gotówkę w portfelu, aby zapłacić za jedzenie lub pamiątki, zapłacić za parki lub rozrywkę. Ponieważ, co dziwne, wiele miejsc na wycieczce może nie mieć płatności bezgotówkowych.

Musisz nauczyć się planować podróż, tak jak musisz nauczyć się, jak być obeznanym z finansami. Zazwyczaj uczymy się poprzez działanie, ale dzięki naszym wskazówkom błędy zostaną zminimalizowane, a podróż będzie przyjemniejsza i bezpieczniejsza dla portfela.