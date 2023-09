Lista leków, które można i zabrania się zabierać na pokład samolotu

Wycieczka może stać się nieprzewidywalna, nawet jeśli dokładnie ją przemyślałeś i zorganizowałeś. Bardzo często zachodzi potrzeba konsultacji z lekarzem, jednak w obcym kraju, będąc turystą, nie jest to takie proste. Dobrze jest mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne i mieć możliwość szybkiego dojazdu do szpitala. Ale często nieprzewidziana sytuacja zdrowotna ma miejsce, gdy jesteś ograniczony czasem lub działaniami. I w tych nierzadkich przypadkach starannie przygotowana miniapteczka pomoże pokonać „prawo podłości". W przypadku podróży z dziećmi należy go nieco rozszerzyć.

Jakie leki można zabrać na pokład samolotu

leki dostępne bez recepty (krople do oczu, aerozole do nosa, syropy itp.);

leki przepisane przez lekarza (musisz mieć przy sobie receptę);

roztwór do soczewek kontaktowych (mała butelka);

roztwór soli;

środki antyseptyczne (zawierające <70% alkoholu).

Wszystkie leki w butelkach muszą być w małych objętościach (do 100 ml) i zapakowane w wodoodporną torbę z plombą (można kupić na lotnisku). Liczba identycznych opakowań leków nie powinna przekraczać 3–5 sztuk (w zależności od kraju). W przypadku leków wydawanych na receptę należy posiadać receptę zawierającą międzynarodową nazwę leku. Recepta musi być przetłumaczona na język angielski i posiadać pieczątkę (w przypadku przekraczania granicy między krajami), dawkowanie, schemat podawania i diagnozę. Leki lepiej przewozić w oryginalnych opakowaniach z instrukcją i rachunkami.

Medycyna ratunkowa na Twoją podróż

Chlorheksydyna, Miramistin, Octenisept (dowolny środek antyseptyczny na rany).

Lek przeciwhistaminowy na bazie lewocetyryzyny.

Maść antybakteryjna (baneocyna, baktroban itp.).

Maść na bazie cynku na rany i ukąszenia (tsikaplast, tsikacrem itp.).

Rozwiązania zapobiegające odwodnieniu (Humana Electrolyte, BioGaya ORS itp.).

Krople do oczu z antybiotykiem (Tobrex, Ciprofarm, Floxal itp.).

Przeciwskurczowe dla dorosłych (drotaweryna itp.).

Lek przeciwgorączkowy (dla dorosłych dawka paracetamolu lub nurofenu).

Lek zatrzymujący biegunkę (zapalenie nifurocis, smecta itp.)

W apteczce dziecięcej warto dodać:

Lek przeciwgorączkowy dla dzieci.

Termometr elektroniczny.

Lek dla dzieci zatrzymujący biegunkę (smekta, linex itp.).

Gips i bandaż.

Listę leków przygotowała dla Was na swoim Instagramie lekarka Lilia Sarachman.

Jakie leki są zabronione do transportu

Bez względu na to, jak bardzo byś tego chciał, transport niektórych narkotyków jest surowo zabroniony. Nie ryzykuj podróży.

Nie ma możliwości przewozu leków zawierających:

Kodeina.

Diazepam.

Fenobarbital.

Efedryna lub pseudoefedryna;

Maleinian chlorofenaminy.

W niektórych krajach zakazane są także antybiotyki, tabletki nasenne, silne środki przeciwbólowe, roztwory o dużej zawartości alkoholu i leki przeciwdepresyjne. Aby nie wpaść w nieprzyjemną sytuację, przed wyjazdem do jakiegokolwiek obcego kraju zapoznaj się ze szczegółową listą leków zabronionych w imporcie.

Plan działania przed podróżą z apteczką

badać wymagania organów ścigania i linii lotniczych;

zapoznać się z zasadami przewozu bagażu i bagażu podręcznego;

porzucić pigułkę (minipojemnik), przyjąć lek w oryginalnym opakowaniu;