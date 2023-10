Kto nie chciałby zajrzeć do tajnych bunkrów, laboratoriów i katakumb? Wszystko, co nieznane, jest ekscytujące i kuszące, a wszystko, co ma tajny znak, jest jeszcze bardziej kuszące.

Lokalizacje wojskowe, które stały się dostępne dla turystów na naszej liście, są bardzo kuszącymi miejscami na Ukrainie.

Fort Tarakaniw

W czasach carskiej Rosji na terenie współczesnego obwodu rówieńskiego utworzono obiekt wojskowy w celu wzmocnienia granicy z Austrią. W miejscu tym znajduje się wszystko, co potrzebne do życia garnizonu, od piekarni po placówki medyczne. Kościół był jednym z głównych atrybutów istnienia wojsk na terenie fortu. Jednak już podczas I wojny światowej budynki zostały poważnie uszkodzone, a fort został opuszczony. Kilka pięter i duża skala budynku w środku lasu robią wrażenie i przyciągają turystów.

Odeskie katakumby

Wejście do odeskich katakumb znajduje się zarówno w pobliżu dworca kolejowego, jak i w centrum Odessy. Wieś Nerubaiske, niedaleko miasta, również posiada własne podziemne labirynty. Jest to dość ciekawe miejsce pod ziemią, które powinno być zwiedzane tylko w ramach wycieczek z doświadczonymi archeologami - przewodnikami. Niektóre labirynty schodzą 25 metrów pod ziemię, a temperatura w nich nie wzrasta powyżej +14 stopni Celsjusza.

Stacja radarowa "Duga"

Obiekt został uruchomiony zaledwie rok przed słynną katastrofą w Czarnobylu, inna nazwa tego obiektu to Czarnobyl 2. Mierzący 150 metrów wysokości i 800 metrów długości radar Duga służył do wykrywania startów międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

Wycieczki po tym miejscu są dostępne, ale nie wolno się do niego zbliżać. Konstrukcja nadal emituje nadmierne promieniowanie.

Stacja Pamir

Ta lokalizacja jest atrakcyjna nie tylko jako obiekt wojskowy. Ma niesamowite widoki z wyżyn i oferuje relaks pośród malowniczej przyrody.

Szczyt wojny był impulsem do stworzenia obiektu radarowego, który był oczami kontrolującymi terytorium od tureckiego wybrzeża do Morza Bałtyckiego.

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe i niuanse krajobrazu, miejsca pracy zostały wykonane w kształcie kul i były całkowicie autonomiczne.

Dziś jest to dość popularna lokalizacja dla turystów. Można je nawet zobaczyć w teledysku Jamali do piosenki "1944".

Jonosferyczna stacja badawcza

Miasto Zmiiv w regionie Charkowa słynie z opuszczonego obiektu wojskowego z czasów sowieckich. Główny instytut badawczy w dziedzinie fizyki kosmicznej bliskiej Ziemi znajduje się tuż pod Charkowem. Sprzęt, który pozostał na miejscu, jest po prostu niesamowity. To, co teraz można nosić w rękach, wtedy miało do 25 metrów średnicy. Jest to bardzo interesujący obiekt, który wyraźnie pokazuje skok technologiczny, a także gloryfikuje naukowców, którzy stali się fundamentem przyszłości, jaką mamy dzisiaj w świecie technologii. Plotka głosi, że pracowano tu nad bronią atmosferyczną, więc można wyciągnąć własne wnioski, odwiedzając ten obiekt po zwycięstwie, kiedy obiekt zostanie w pełni odtajniony.

Sektor turystyczny na Ukrainie może zaskoczyć wieloma niezwykłymi wycieczkami. Jeśli kochasz przygodę i eksplorację, będziesz się dobrze bawić w tych odtajnionych lokalizacjach.