10 faktów na temat raka piersi

Rak piersi to nie wyrok. Nowe technologie diagnostyczne i lecznicze pozwalają kobietom skutecznie pokonać chorobę i kontynuować pełne, zdrowe życie.

Według najnowszych danych ONZ, każdego roku na raka piersi umiera około 685 000 kobiet. Jednocześnie choroba ta jest najczęściej wykrywana u kobiet bez żadnych czynników ryzyka, z wyjątkiem płci i wieku. Co powinniśmy wiedzieć o raku piersi? Jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? I czy istnieje jakaś profilaktyka tej choroby?

Regularne badania kontrolne: pomoc czy autohipnoza?

Rak piersi jest jednym z najczęstszych rodzajów raka, który tworzy się w komórkach piersi. Na przykład w Wielkiej Brytanii choroba ta jest uważana za najczęstszy rodzaj raka, który dotyka kobiety w wieku powyżej 50 lat. W Stanach Zjednoczonych rak piersi jest drugim najczęstszym rodzajem raka. W przybliżeniu u jednej na siedem kobiet zostanie zdiagnozowany rak piersi w ciągu jej życia.

Eksperci twierdzą, żejeśli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium, istnieje duża szansa na wyleczenie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby kobiety poddawały się regularnym badaniom piersi.

Wskaźniki przeżywalności raka piersi wzrosły, a liczba zgonów związanych z tą chorobą stale spada. Według ekspertów przyczyniły się do tego wczesne wykrywanie, zindywidualizowane leczenie i lepsze zrozumienie choroby.

Od guzków po zmiany w piersiach: niebezpieczne objawy

Może występować kilka objawów raka piersi, ale głównym z nich jest specyficzny guzek w piersi lub zgrubienie tkanki. Większość guzków w piersiach nie jest nowotworowa, ale zawsze najlepiej jest poddać je kontroli lekarskiej. Naukowcy zalecają wizytę u specjalisty, jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów:

zmiany w kształcie i rozmiarze jednej lub obu piersi;

jakakolwiek wydzielina z sutków, zwłaszcza z domieszką krwi;

guzki w okolicy pachy;

wgłębienia na skórze piersi;

wysypka na sutku lub wokół niego;

zmiany kształtu sutków.

Warto zauważyć, że ból piersi nie jest objawem raka piersi.

Czynniki ryzyka: wiek, genetyka, styl życia

Obecnie współczesna medycyna nie zna dokładnych przyczyn raka piersi. Eksperci identyfikują jednak czynniki, które zwiększają ryzyko:

Wiek: choroba jest najczęściej diagnozowana u kobiet w wieku powyżej 47 lat;

historia rodzinna: jeśli u Twojej bliskiej krewnej zdiagnozowano raka piersi, jesteś w grupie ryzyka;

jeśli choroba została już zdiagnozowana;

łagodny guz piersi;

otyłość, nadwaga;

spożywanie alkoholu, niezdrowy tryb życia.

Czym jest dziedziczny rak piersi?

Według naukowców od 5 do 10% przypadków raka piersi jest związanych z mutacjami genów, które są przekazywane genetycznie z pokolenia na pokolenie. Naukowcy zidentyfikowali szereg dziedzicznych zmutowanych genów, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi:

Geny raka piersi BRCA1 i BRCA2 są najczęściej zmutowanymi genami, które mogą powodować raka piersi i jajnika.

Jeśli u bliskich członków rodziny zdiagnozowano raka piersi lub inne nowotwory, lekarz może zalecić badanie krwi w celu wykrycia mutacji w BRCA lub innych genach.

Jak diagnozuje się raka piersi?

Jeśli zauważysz kilka objawów, które mogą wskazywać na raka piersi, pierwszą rzeczą do zrobienia jest zbadanie piersi przez lekarza rodzinnego. Może on następnie skierować Cię do specjalistycznej kliniki na dalsze badania.

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi obejmują badanie przesiewowe piersi (mammografię) i biopsję - pobranie niewielkiej próbki tkanki piersi do badania pod mikroskopem.

Badanie mammograficzne obejmuje wykonanie zdjęcia rentgenowskiego piersi. Jest to najczęstszy sposób wykrywania zmian w tkance piersi na wczesnym etapie. Jednak nie wszystkie rodzaje raka można wykryć za pomocą mammografii.

W przypadku kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka piersi lekarze mogą zasugerować badania przesiewowe i testy genetyczne.

W przypadku kobiet w wieku od 50 do 70 lat lekarze zalecają wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka piersi co 3 lata, ponieważ ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem.

Jakie rodzaje raka piersi są diagnozowane?

Ponieważ komórki rakowe rozwijają się w różnych częściach piersi, istnieje kilka rodzajów raka piersi:

Nieinwazyjny rak piersi (carcinoma) - występuje w przewodach piersi, ale nie rozprzestrzenia się na tkankę piersi otaczającą przewody. Ten rodzaj raka można wykryć podczas badania mammograficznego. W rzadkich przypadkach może pojawić się jako guzek w piersi.

Inwazyjny rak piersi charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych przez błonę śluzową przewodów do otaczającej tkanki piersi.

piersi charakteryzuje się rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych przez błonę śluzową przewodów do otaczającej tkanki piersi. Naukowcy wyróżniają również mniej powszechne typy: rak zrazikowy i zapalny rak piersi; choroba Pageta piersi.

Rak piersi może rozprzestrzeniać się do innych części ciała poprzez krwiobieg lub pachowe węzły chłonne. W takim przypadku lekarze określają chorobę jako raka wtórnego lub przerzutowego.

Jakie leczenie stosuje się w przypadku raka piersi?

Jeśli rak zostanie wykryty we wczesnym stadium, istnieje duża szansa na wyleczenie go, zanim rozprzestrzeni się na inne części ciała. Terapia raka piersi obejmuje kilka rodzajów leczenia:

Chirurgia, która polega na usunięciu uszkodzonej tkanki;

chemioterapię;

radioterapię;

leczenie hormonalne lub celowane.

Jeśli rak piersi zostanie wykryty po rozprzestrzenieniu się na inne części ciała, jest uważany za nieuleczalny, więc terapia ma zwykle na celu złagodzenie objawów.

Czy istnieje profilaktyka raka piersi?

Ponieważ przyczyny raka piersi nie są w pełni poznane, obecnie nie można stwierdzić, czy można mu zapobiec. Eksperci zalecają jednak przestrzeganie zdrowej diety z przewagą pokarmów roślinnych i zdrowych tłuszczów, a także rzucenie palenia i spożywania alkoholu:

Jeśli masz dodatkowe kilogramy, lepiej jest zmniejszyć swoją wagę, utrzymując ją w ryzach;

uprawiać aktywność fizyczną, w tym sport i spacery;

Spożywanie tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans w jak najmniejszej ilości;

rzucić alkohol i palenie.

Lekarze zalecają kobietom po menopauzie utrzymanie prawidłowej masy ciała. Wynika to z faktu, że nadwaga lub otyłość powoduje produkcję większej ilości estrogenu, co może zwiększać ryzyko zachorowania na raka piersi.

Jak żyć po zdiagnozowaniu raka piersi? Oczywiście choroba może mieć znaczący wpływ na codzienne życie. Przede wszystkim zależy to od stadium choroby. Oprócz terapii i zdrowego stylu życia, pacjenci z tą diagnozą potrzebują wsparcia psychologicznego od swoich bliskich.

Psychologowie zalecają również komunikację z innymi osobami, które znajdują się w podobnej sytuacji. Pomimo niebezpieczeństwa choroby, rak piersi jest obecnie skutecznie leczony. Zdrowa atmosfera psychologiczna, terminowe leczenie i chęć pacjenta do powrotu do codziennego życia mogą pomóc pokonać chorobę na zawsze.