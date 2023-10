7 sposobów na zachowanie młodego i zdrowego serca

Często myślimy, że nasze serca są tak stare jak my, ale naukowcy twierdzą, żetak nie jest . Z reguły serce jest o 5-10 lat starsze od nas i istnieje na to wytłumaczenie. Palenie tytoniu, częste spożywanie alkoholu, wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu we krwi prowadzą do utraty elastyczności i pogrubienia naczyń krwionośnych, co z kolei zużywa serce. Pomimo znaczenia czynnika genetycznego, coraz więcej badaczy uważa, że młodość i wytrzymałość serca zależy bezpośrednio od stylu życia. Jak możemy zachować młodość serca dzięki prostym i zdrowym nawykom, aby uniknąć przedwczesnego starzenia się "żywego silnika"?

Jak poznać prawdziwy wiek swojego serca?

Naukowcy twierdzą, że nasze serce starzeje się znacznie szybciej niż my sami. Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), 50% mężczyzn i 20% kobiet ma serce starsze o pięć lat niż ich wiek chronologiczny.

Według kardiologa Vikasa Sandera, serce, które szybko się starzeje, jest bardziej narażone na sztywniejsze, zwapniałe tętnice, pogrubioną tkankę mięśniową, nieprawidłowości w układzie przewodzącym i dysfunkcyjne zastawki.

Amerykańscy eksperci proponują nowoczesny sposób oceny ogólnego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych - za pomocą kalkulatora ryzyka sercowo-naczyniowego American Heart Association i American College of Cardiology. Narzędzie online wykorzystuje podstawowe wskaźniki zdrowotne, takie jak ciśnienie krwi, poziom cholesterolu we krwi, złe nawyki i cukrzyca, aby określić podstawowe ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej w ciągu 10 lat.

Co wpływa na przedwczesne starzenie się serca?

Styl życia, historia medyczna i genetyczne predyspozycje do chorób układu krążenia mogą pomóc lekarzowi określić przybliżony wiek serca. Chociaż niektórych z tych czynników nie można zmienić, większość z nich można zmodyfikować, twierdzą eksperci.

Główne czynniki ryzyka starzenia się serca obejmują:

Wiek chronologiczny: ryzyko chorób sercowo-naczyniowych zaczyna wzrastać po 55 roku życia, ponieważ naczynia krwionośne tracą elastyczność i stają się sztywniejsze, a blaszki miażdżycowe nagromadzone z czasem w tętnicach zaczynają zakłócać przepływ krwi.

Płeć: mężczyźni zapadają na choroby układu krążenia około 10 lat wcześniej niż kobiety. Lekarze przypisują to aktywności hormonu estrogenu u kobiet w okresie rozrodczym. Po menopauzie ryzyko chorób układu krążenia również wzrasta.

mężczyźni zapadają na choroby układu krążenia około 10 lat wcześniej niż kobiety. Lekarze przypisują to aktywności hormonu estrogenu u kobiet w okresie rozrodczym. Po menopauzie ryzyko chorób układu krążenia również wzrasta. Predyspozycje genetyczne: jeśli u Twojego ojca zdiagnozowano chorobę sercowo-naczyniową przed 55. rokiem życia, a u Twojej matki przed 65. rokiem życia, masz zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Ciśnienie krwi : ciśnienie krwi powyżej 120/80 mm Hg prowadzi do starzenia się serca.

: ciśnienie krwi powyżej 120/80 mm Hg prowadzi do starzenia się serca. Poziom cholesterolu we krwi : im wyższy, tym starsze jest serce.

: im wyższy, tym starsze jest serce. Palenie tytoniu może prowadzić do zawału serca, nawet jeśli zdarza się to rzadko. Bierne palenie również zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

tytoniu może prowadzić do zawału serca, nawet jeśli zdarza się to rzadko. Bierne palenie również zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. Masa ciała : nadwaga lub otyłość obciąża serce.

: nadwaga lub otyłość obciąża serce. Cukrzyca lub stan przedcukrzycowy zwiększają ryzyko wystąpienia problemów z sercem.

"Wiemy, że głównym sposobem zapobiegania chorobom układu krążenia, takim jak miażdżyca, niewydolność serca i migotanie przedsionków, jest utrzymywanie zdrowego stylu życia przez całe życie!" - mówi dr Sander.

Najlepsze zdrowe nawyki kardiologów dla młodego serca

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś sobie uświadomić, jest to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o zdrowie swojego serca, mówią eksperci. Nawet jeśli jesteś już w odpowiednim wieku, zawsze możesz zmniejszyć czynniki ryzyka. Aby zachować młode serce, zadbaj o następujące zdrowe nawyki:

Dbaj o przewlekłe choroby lub schorzenia

Utrzymywanie ciśnienia krwi w normie może zminimalizować ryzyko. To samo dotyczy cukrzycy i wysokiego poziomu cholesterolu. Choroby tarczycy, a także długotrwałe stosowanie niektórych leków, mogą osłabiać serce.

Ruszaj się, bądź aktywny

Serce potrzebuje aktywności fizycznej, zwanej cardio, aby zdrowo funkcjonować. Ćwiczenia zwiększają siłę pompowania serca i pomagają wzbogacić krew w tlen. Regularne ćwiczenia pomagają również kontrolować wagę, ciśnienie krwi i zmniejszają stres. Jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na uprawianie zbyt aktywnych sportów, zadbaj o umiarkowaną aktywność fizyczną: może to być spacer lub specjalna gimnastyka.

"Zalecamy co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, takiej jak tenis deblowy lub szybki marsz" - mówi dr Sander.

Zdrowa i zbilansowana dieta

Innym sposobem na codzienne dbanie o serce jest spożywanie smacznych i zdrowych posiłków. W końcu istnieje wiele produktów spożywczych, które są korzystne dla układu sercowo-naczyniowego i mogą pomóc zrównoważyć poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Świeże warzywa, owoce, suszone owoce, chude białko i zdrowe tłuszcze (orzechy, tłuszcze roślinne, ryby) oraz produkty pełnoziarniste przynoszą organizmowi same korzyści.

Dr Sander zaleca również unikanie tłuszczów trans i ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, soli i cukru.

Rzuć palenie

Eksperci twierdzą, że aby chronić serce przed przedwczesnym starzeniem się, należy rzucić palenie. Tytoń jest silnie uzależniający i niezwykle trudny do rzucenia. Naukowcy twierdzą, że jednym z najczęstszych powikłań długotrwałego palenia jest skurcz naczyń krwionośnych serca, który może prowadzić do zawału mięśnia sercowego.

Substancje chemiczne zawarte w dymie papierosowym uszkadzają serce i naczynia krwionośne, co zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju miażdżycy lub tworzenia się blaszek miażdżycowych w tętnicach.

Pij jak najmniej alkoholu

Ograniczenie spożycia alkoholu również pomoże utrzymać zdrowe funkcjonowanie serca. Wysokie ciśnienie krwi, kardiomiopatia i zwiększone ryzyko udaru są związane z nadmiernym spożyciem alkoholu. Jeśli nadal trudno ci zrezygnować z ulubionych drinków, lekarze zalecają następujące bezpieczniejsze dawki:

dla mężczyzn - 2 porcje alkoholu dziennie: to około 2 kieliszki wina (500-600 ml), lub jedna puszka piwa, lub 60-80 ml koniaku, rumu, whisky.

- 2 porcje alkoholu dziennie: to około 2 kieliszki wina (500-600 ml), lub jedna puszka piwa, lub 60-80 ml koniaku, rumu, whisky. dla kobiet - 1 drink: kieliszek wina (300-400 ml) lub 50 ml koniaku, tequili, ginu lub pół puszki piwa.

Regularne badania kontrolne

Eksperci zalecają poddawanie się badaniom kardiologicznym co najmniej raz w roku, sprawdzając ciśnienie krwi, poziom trójglicerydów, glukozy i cholesterolu na czczo. W ten sposób lekarz może wykryć problemy z sercem, zanim dojdzie do poważnych patologii.

Nie ignoruj nietypowych objawów

Regularne badania kontrolne są konieczne, ale ważne jest, aby słuchać swojego ciała, gdy mówi, że coś jest nie tak. Objawy te mogą sygnalizować początek choroby sercowo-naczyniowej:

duszność

obrzęk nóg;

ból w klatce piersiowej;

utrata energii, niewyjaśnione zmęczenie;

nieoczekiwana zmiana tolerancji na zwykłą aktywność fizyczną;

częste bicie serca;

zawroty głowy.

Każdego roku nasze serce wymaga dodatkowej opieki i uwagi. Aby zachować jego młodość i zdrowie, ważne jest, aby świadomie rozwijać zdrowe nawyki, słuchać swojego ciała, być aktywnym i pogodnym. Zmniejszając poziom stresu, rezygnując ze złych nawyków i alkoholu, a także tłustej, niezdrowej żywności, dodatkowo wspierasz zdrowie i wytrzymałość swojego serca.