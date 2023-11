Bayer odnotowuje rekordowy spadek

Bayer AG, jeden z największych graczy na rynku farmaceutycznym, przechodzi trudny okres. Korporacja straciła rekordowe 8,3 miliarda dolarów po licznych procesach sądowych i nieudanych projektach leków. Przejęcie Monsanto Co. kosztowało niemiecki konglomerat 63 miliardy dolarów.

Wideo dnia

Eksperci nazywają tę transakcję druzgocącą, ponieważ spowodowała znaczne straty firmy z powodu licznych procesów sądowych dotyczących środka chwastobójczego Roundup firmy Monsanto. Analitycy szacują, że Bayer będzie musiał wydać około 16 miliardów dolarów na same spory sądowe.

Bayer ponosi straty

Kryzys, z jakim boryka się Bayer w swoim dziale farmaceutycznym, związany jest z rozwojem ważnego leku eksperymentalnego. Firma musiała przerwać pierwotne badania nad lekiem ze względu na niewystarczającą skuteczność. W rezultacie akcje korporacji spadły o 21% w obrocie we Frankfurcie, obniżając wartość rynkową Bayer do około 37 miliardów dolarów. Jest to mniej niż połowa kwoty, jaką firma zapłaciła za Monsanto w celu rozwiązania kwestii prawnych. Według analityków, wydarzenia te podnoszą stawkę dla Billa Andersona, który dołączył do firmy wiosną tego roku i objął stanowisko dyrektora generalnego w czerwcu.

Według Bloomberga, Anderson rozważa potencjalny rozpad konglomeratu farmaceutycznego, rolniczego i konsumenckiego. Inwestorzy mają nadzieję, że nowy dyrektor generalny będzie w stanie wyprowadzić Bayer z cienia i rozwiązać problemy stworzone przez jego poprzednika, Wernera Baumana.

Warto zauważyć, że Bauman zorganizował transakcję z Monsanto zaledwie kilka tygodni po objęciu stanowiska CEO. Decyzja o zakupie firmy rolniczej o wątpliwej reputacji spotkała się z ostrą krytyką inwestorów. Większość z nich chciała, aby Bayer wzmocnił swój dział farmaceutyczny, przeznaczając pieniądze na ten obszar.

Dlaczego Asundexian nie zadziałał?

Dział farmaceutyczny Bayer stoi w obliczu rozczarowujących zmian: wygasają patenty na lek rozrzedzający krew Xarelto i lek na oczy Eylea. Firma ogłosiła również zakończenie badań nad lekiem przeciwzakrzepowym Asundexian z powodu niewystarczającej skuteczności.

"Asundexian był klejnotem koronnym portfolio farmaceutycznego Bayer" - powiedział Markus Manns, akcjonariusz i zarządzający portfelem w Union Investment.

"Firma musiała znaleźć partnera, z którym mogłaby podzielić się kosztami i ryzykiem związanym z rozwojem", powiedział, dodając: "Podobnie jak w przypadku umowy z Monsanto, Bayer wybrał najbardziej ryzykowną strategię".

Akcje Bristol-Myers Squibb Co., która opracowuje podobny lek o nazwie Milvexian, spadły o 4,1% na otwarciu nowojorskiego rynku. Lek otrzymał przyspieszoną zgodę amerykańskich organów regulacyjnych i jest opracowywany we współpracy z Johnson & Johnson.

Pozwy w sprawie Roundupu: substancje rakotwórcze w herbicydzie

Ława przysięgłych w stanie Missouri nakazała firmie Monsanto wypłacenie ponad 1,5 miliarda dolarów trzem użytkownikom środka chwastobójczego Roundup. Oskarżyli oni producenta o wadliwy produkt, który rzekomo powodował raka. Zgodnie z kilkoma werdyktami ławy przysięgłych, herbicyd zawiera substancje rakotwórcze.

Wyrok w wysokości ponad 1,5 miliarda dolarów jest jednym z największych odszkodowań przyznanych w tym roku amerykańskiej korporacji.

Bayer twierdzi, że produkt jest bezpieczny i zamierza odwołać się od wyroku. Dwa lata temu firma przeznaczyła 16 miliardów dolarów na uregulowanie ponad 100 000 spraw związanych z wpływem Roundupu na zdrowie klientów. Konglomerat stoi teraz w obliczu drugiej fali pozwów. Według analityka Berenberg Sebastiana Braya, ryzyko prawne może skomplikować wysiłki dyrektora generalnego Andersona na rzecz rozwoju działu rolnego, jeśli zdecyduje się on pójść tą drogą.

W sądzie w Filadelfii toczy się obecnie kolejny proces sądowy z Bayer. Środek chwastobójczy Roundup jest ponownie oskarżany o rakotwórczość, uważany za czynnik rakotwórczy. Według prawników, argumenty zamykające sprawę spodziewane są na początku grudnia.

Bayer nie zamierza się poddawać

Początkowo producent wiązał duże nadzieje z eksperymentalnym lekiem przeciwzakrzepowym Asundexian. Z jego pomocą firma zamierzała zwiększyć sprzedaż po wygaśnięciu patentów na Xarelto i Eylea. Niezależna komisja stwierdziła jednak, że Asundexian jest nieskuteczny w zapobieganiu udarom i zatorowości systemowej u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Niemniej jednak Bayer będzie kontynuował kolejne badania nad Asundexianem w celu zapobiegania udarom. Według ekspertów, firma zamierza ostatecznie zdecydować, czy kontynuować badania u pacjentów w podeszłym wieku. Biorąc pod uwagę rekordowy spadek akcji korporacji, a także liczne pozwy sądowe i opracowanie nie najskuteczniejszych formuł, analitycy wciąż zastanawiają się, w jaki sposób Bayer będzie w stanie przezwyciężyć kryzys.