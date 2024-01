Jedzenie jako wróg: 5 rodzajów nietolerancji pokarmowej

Jeśli masz nietolerancję pokarmową na konkretny produkt, jedyne co możesz zrobić, to go unikać, twierdzą eksperci. Około 20% populacji cierpi nanietolerancję pokarmową, która charakteryzuje się problemami z trawieniem określonych pokarmów. Choć nie prowadzi ona do poważnej reakcji alergicznej, można ją porównać do wolno działającej trucizny.

Wideo dnia

Zaburzenia metaboliczne, nagła utrata lub przyrost masy ciała, skurcze, bóle brzucha, uczucie ciężkości, wzdęcia, zaparcia lub biegunki - nietolerancja niektórych pokarmów może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych i niebezpiecznych dolegliwości. Jakie są rodzaje nietolerancji pokarmowej i jak sobie z nimi radzić?

Nietolerancja pokarmowa: co jeść z czym

Kiedy organizm ma trudności z trawieniem lub wchłanianiem określonego pokarmu lub jego składnika, mamy do czynienia z nietolerancją pokarmową. Może to być spowodowane brakiem określonego enzymu potrzebnego do rozkładu i trawienia żywności lub wrażliwością na określoną substancję chemiczną.

Objawy nietolerancji pokarmowej pojawiają się zwykle w ciągu kilku godzin od spożycia pokarmu lub jego składnika i mogą obejmować nadmierne gazy jelitowe, wzdęcia i bóle brzucha oraz biegunkę.

Jednak według dr Roberta A. Wooda, dyrektora Wydziału Alergologii, Immunologii i Reumatologii Dziecięcej, ludzie mogą również doświadczać objawów, które nie są typowe: "Diagnoza staje się bardziej myląca, gdy ludzie skarżą się na zmęczenie, zawroty głowy itp. po spożyciu określonych pokarmów" - mówi dr Wood.

Różnice między nietolerancją pokarmową a alergią

Mówiąc o tych dwóch schorzeniach, eksperci zauważają, że alergia pokarmowa jest reakcją immunologiczną, podczas gdy nietolerancja pokarmowa jest reakcją układu pokarmowego.

"Alergie pokarmowe wpływają na układ odpornościowy. Nawet niewielka ilość pokarmu może wywołać poważne reakcje. Nietolerancja pokarmowa to problem z trawieniem lub metabolizmem niektórych pokarmów" - wyjaśnia dr Donald Kirby, gastroenterolog.

Większość objawów nietolerancji pokarmowej jest zwykle związana z przewodem pokarmowym, podczas gdy objawy alergii pokarmowej są związane z układem odpornościowym i mogą obejmować reakcje takie jak pokrzywka, obrzęk lub trudności w oddychaniu.

5 najczęstszych nietolerancji pokarmowych

Eksperci ds. zdrowia i gastroenterolodzy zidentyfikowali 5 najczęstszych nietolerancji pokarmowych i opracowali listę pokarmów, których należy unikać u osób z każdą nietolerancją.

Laktoza

Laktoza lub cukier mleczny, który znajduje się w produktach mlecznych, jest najczęstszą nietolerancją pokarmową, dotykającą około 68% światowej populacji. Jeśli dana osoba nie toleruje tej substancji, nie może w pełni rozłożyć laktozy, ponieważ brakuje jej niezbędnego enzymu trawiennego - laktazy.

W rezultacie po spożyciu produktów mlecznych zawierających laktozę mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o różnym nasileniu. Żywność o wysokiej zawartości laktozy obejmuje

mleko zwierzęce

jogurt

ser śmietankowy

lody.

Fruktoza.

Według dr Wooda nietolerancja fruktozy jest jedną z najczęstszych nietolerancji pokarmowych, obok laktozy. Powoduje ona, że ludzie nie są w stanie prawidłowo wchłonąć fruktozy, cukru prostego występującego głównie w owocach. Jest ona również często dodawana jako słodzik do przetworzonej żywności i napojów.

Osoby z nietolerancją fruktozy doświadczają bólu i wzdęć, wzdęć i biegunki w ciągu kilku godzin po spożyciu fruktozy. Aby uniknąć tych objawów, należy unikać fruktozy i syropu kukurydzianego w żywności.

Powszechne pokarmy zawierające fruktozę:

jabłka, gruszki, arbuz;

szparagi, brokuły;

miód, wszelkie soki owocowe lub cydr

słodkie napoje gazowane i napoje dla sportowców;

ketchup i sos barbecue z syropu kukurydzianego;

produkty piekarnicze, słodycze.

FODMAP

Żywność FODMAP zawiera kilka rodzajów węglowodanów i cukrów, które są słabo wchłaniane w jelitach. Dlatego osoby z nietolerancją niektórych FODMAP mogą doświadczać gazów, wzdęć, nudności i uczucia pełności w żołądku. "Nietolerancja FODMAP jest dość powszechna u osób z zespołem jelita drażliwego" - mówi dr Kirby.

Węglowodany sklasyfikowane jako FODMAP to:

fruktoza - występująca w owocach, miodzie, syropie kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy;

laktoza - występująca w produktach mlecznych, takich jak ser, jogurt i mleko;

fruktooligosacharydy lub fruktany - występujące w życie, pszenicy, kapuście, cebuli i czosnku;

galaktooligosacharydy lub galaktany - występujące w fasoli, soczewicy i ciecierzycy;

poliole, w tym sorbitol, mannitol, ksylitol i maltitol - występujące w alkoholach cukrowych i owocach z pestkami lub pestkami, takich jak awokado, wiśnie i brzoskwinie.

Dieta o niskiej zawartości FODMAP może pomóc poprawić trawienie i metabolizm.

Siarczyny

Siarczyny to związki dodawane do żywności i napojów w celu przedłużenia ich trwałości. Nie jest w pełni zrozumiałe, co powoduje nietolerancję siarczynów, ale według dr Kirby, ten rodzaj nietolerancji pokarmowej "zazwyczaj dotyka pacjentów z predyspozycją do ciężkiej astmy".

Osoby z nietolerancją siarczynów mogą unikać następujących pokarmów i napojów

piwo, wino, napoje bezalkoholowe

suszone owoce, owoce i warzywa w puszkach

wędliny i przyprawy;

herbatniki i krakersy.

Tyramina

Tyramina to naturalnie występująca substancja znajdująca się w żywności i napojach, zwłaszcza w sfermentowanej lub marynowanej żywności. Według dr Kirby, osoby cierpiące na migreny mogą nie tolerować tyraminy, a osoby przyjmujące inhibitory monoaminooksydazy mogą wymagać ograniczenia lub wyeliminowania tyraminy. Pokarmy bogate w tyraminę obejmują

czerwone wino, piwo;

wędzone mięso, bekon, kiełbasy;

dojrzałe sery;

chleb na zakwasie;

maliny, bakłażany, pomidory.

Jak diagnozuje się i leczy nietolerancję pokarmową?

Proces diagnozowania nietolerancji pokarmowej nie jest łatwy, ponieważ nie ma dokładnych testów. Zamiast tego lekarz może zalecić unikanie spożywania pokarmów, na które możesz być nietolerancyjny, a następnie obserwować wszelkie zmiany w objawach. Następnie należy ponownie wprowadzić dany pokarm do diety, zwracając uwagę na ewentualne ponowne pojawienie się objawów.

Według dr Wooda, głównym sposobem leczenia nietolerancji pokarmowej jest ograniczenie problematycznego pokarmu do dawek, które wydają się tolerowane.

W szczególności, w przypadku nietolerancji laktozy, można przyjmować dostępny bez recepty suplement znany jako preparat enzymu laktazy, aby "uzupełnić brakujący enzym" - dodaje.

Jeśli zauważysz u siebie objawy nietolerancji pokarmowej, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Jednak nie każdy dietetyk lub gastroenterolog będzie zajmował się alergiami lub nietolerancjami pokarmowymi, ponieważ może to wymagać pewnej pracy detektywistycznej zarówno ze strony pacjenta, jak i lekarza, twierdzą eksperci. "Najlepszym sprzymierzeńcem w tym przypadku jest przestrzeganie diety, która eliminuje niektóre pokarmy.