Jak przeziębienie i grypa wpływają na zdrowie serca?

Eksperci ostrzegają, żeosoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny zachować szczególną ostrożność w sezonie przeziębień i grypy . Pacjenci z istniejącymi chorobami serca i osoby starsze w wieku powyżej 65 lat są zagrożone. Czasami może to prowadzić do poważnych powikłań.

Na przykład, jeśli przeziębienie zamienia się w zapalenie płuc, organizmowi trudniej jest uzyskać tlen. W rezultacie serce musi pracować znacznie ciężej, aby pompować krew w całym ciele. Chroń swoje serce przed przeciwnościami losu - dowiedz się, co możesz zrobić, aby przeziębienia i wirusy nie zagrażały Twojemu zdrowiu, a czasem nawet życiu.

Dlaczego przeziębienia i wirusy są niebezpieczne dla serca?

Wraz z nadejściem zimy wzrasta liczba zachorowań na przeziębienie i grypę, dlatego eksperci zalecają podjęcie środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia wirusów. Nie tylko osłabienie, gorączka i kaszel mogą prowadzić do choroby: niewiele osób wie, że grypa i przeziębienie mogą wpływać na zdrowie serca. Wirusy powodują dodatkowy stres dla naszego organizmu, do którego nie jest on przyzwyczajony. Infekcje często powodują stan zapalny i utrudniają oddychanie, a gwałtowny spadek tlenu i ciśnienia krwi zwiększa ryzyko niebezpiecznych zakrzepów krwi.

Chociaż każdy powinien chronić się przed wirusami przeziębienia i grypy, naukowcy zauważają, że pacjenci z chorobami serca są szczególnie narażeni na atak serca, jeśli zostaną zainfekowani. Badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazało, że osoby z chorobami serca mają 6-krotny wzrost ryzyka zawału serca tydzień po grypie.

"Odkryliśmy, że ludzie są sześciokrotnie bardziej narażeni na zawał serca w ciągu tygodnia od zdiagnozowania grypy w porównaniu do roku przed lub po zakażeniu" - mówi autor badania, epidemiolog i lekarz rodzinny Jeff Kwong.

Dlatego też, jeśli chorujesz na serce, zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypę i przeziębienie ma kluczowe znaczenie dla Twojego zdrowia, twierdzą eksperci.

Szczepionka przeciw grypie jest najlepszym rozwiązaniem

Bądź proaktywny - zaszczep się przeciwko grypie, radzą lekarze przed każdym sezonem grypowym lub ARVI. Według ekspertów może to uratować życie, szczególnie w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia. Chociaż nie ma szczepionki przeciwko przeziębieniu, szczepienia mogą pomóc w zapobieganiu innym niebezpiecznym infekcjom, takim jak zapalenie płuc i śmiertelna grypa.

CDC w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie zaleca, aby osoby z chorobami układu krążenia co roku szczepiły się przeciwko grypie. W ten sposób organizm będzie miał czas na wytworzenie wystarczającej ilości przeciwciał, zanim rozpocznie się sezon grypowy. Może on rozpocząć się już w październiku i trwać do maja. Najlepszym czasem na zaszczepienie się jest okres przed październikiem, ale można szczepić się do końca sezonu grypowego. Szczepionka zwykle zaczyna chronić około 2 tygodnie po zabiegu.

Obecnie dostępne są dwie szczepionki przeciwko zapaleniu płuc, które pomagają chronić dorosłych przed pneumokokowym zapaleniem płuc. Są one podawane osobom w wieku 65 lat i starszym lub wcześniej, jeśli mają określone schorzenia i zalecenie lekarza.

Co jeszcze można zrobić, aby uchronić się przed przeziębieniem i grypą?

Wydawać by się mogło, że prostą zasadą higieny jest częste mycie rąk i przecieranie powierzchni mebli specjalnymi środkami antybakteryjnymi, ale nie wszyscy stosują się do tych niezbędnych zasad zapobiegania SARS i grypie. Kolejną "złotą zasadą" jest unikanie tłumów lub noszenie maski w miejscach publicznych. Ponadto należy utrzymywać swój układ odpornościowy w jak najlepszej kondycji: wysypiać się, stosować pożywną dietę, regularnie ćwiczyć i kontrolować stres.

"Uważaj również na to, co wdychasz: unikaj dymu papierosowego i zanieczyszczenia powietrza" - zaleca dr Carmelita Swainer. Jeśli cierpisz na chorobę serca, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia, jest rzucenie palenia i innych złych nawyków.

Według lekarzy, w przypadku niewydolności serca należy również uważać na niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak

ibuprofen;

diklofenak

indometacyna.

Ważne jest, aby osoby z chorobami układu krążenia zawsze konsultowały się z lekarzem przed zażyciem dostępnych bez recepty leków na przeziębienie.

Grypa i przeziębienie mogą powodować nie tylko utratę siły i osłabienie, ale także zawał serca. Lekarze już dawno zauważyli, że istnieje związek między grypą sezonową a śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia. Zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypę i przeziębienie to najlepsza profilaktyka dostępna dla każdego. Coroczne szczepienia, czyste ręce i noszenie maseczki w miejscach publicznych to proste i skuteczne środki, które mogą uratować komuś życie.