Menu dla wątroby: 11 zdrowych produktów

Nie sposób przecenić roli wątroby w naszym organizmie! To największy narząd wewnętrzny, który nazywany jest źródłem życia i "żywym filtrem". Usuwa niebezpieczne toksyny, uczestniczy w przetwarzaniu żywności, filtracji krwi oraz pomaga rozkładać i wchłaniać białka i tłuszcze.

Eksperciuważają, że możliwe jestutrzymanie zdrowej i funkcjonalnej wątroby bez tabletek i nieprzyjemnych procedur . Naukowcy przedstawili 11 najlepszych dostępnych produktów spożywczych, które chronią wątrobę przed otyłością, stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym. Wystarczy włączyć je do swojej diety i odpowiednio spożywać!

Kawa: radość o poranku, ochrona przed marskością wątroby

Według ekspertów kawa jest jednym z najbardziej korzystnych napojów dla wątroby, który wspiera jej funkcjonalność. Naukowcy twierdzą, że picie kawy chroni wątrobę przed chorobami nawet u osób, które już mają problemy z tym narządem. Na przykład badanie z 2016 roku wykazało, że picie kawy pomaga zmniejszyć ryzyko marskości wątroby lub nieodwracalnego uszkodzenia wątroby u osób z przewlekłą chorobą wątroby. Ten ulubiony napój może również zmniejszać ryzyko zachorowania na raka wątroby i skutecznie powstrzymywać stany zapalne.

Wiadomo, że pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby mają niższe ryzyko śmierci. Naukowcy przypisują to codziennemu spożywaniu kawy. Jednocześnie eksperci podkreślają, że kofeina jest dobra tylko w umiarkowanych ilościach - nie więcej niż 3 filiżanki kawy dziennie.

Przegląd naukowy z 2016 r. wykazał, że kofeina może zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu i kolagenu, które są uważane za główne markery chorób wątroby. Kawa zwiększa również poziom przeciwutleniacza glutationu, który neutralizuje szkodliwe wolne rodniki.

Zielona herbata: obniża poziom enzymów wątrobowych

Zielona herbata doskonale tonizuje i oczyszcza organizm, a także wspiera zdrowie wątroby.

Przegląd 15 badań przeprowadzonych w 2020 r. wykazał, że zielona herbata obniża poziom enzymów wątrobowych u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Naukowcy odkryli również, że przyjmowanie ekstraktu z zielonej herbaty jako suplementu diety przez 12 tygodni znacznie obniżyło poziom enzymów wątrobowych ALT i AST u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Inny przegląd z 2017 r. wykazał, że osoby pijące zieloną herbatę były znacznie mniej narażone na rozwój raka wątroby. Osoby spożywające 4 lub więcej filiżanek zielonej herbaty miały najniższe ryzyko zachorowania na raka wątroby.

Grejpfrut: zatrzymuje stany zapalne

Grejpfrut zawiera przeciwutleniacze naringeninę i naringinę, które naturalnie chronią wątrobę. Według naukowców cytrusy pomagają zmniejszyć stan zapalny i chronią komórki przed rozwojem zwłóknienia wątroby. Pomimo faktu, że prawie wszystkie badania nad przeciwutleniaczami zawartymi w grejpfrutach zostały przeprowadzone na zwierzętach, naukowcy są przekonani, że ten cytrus jest korzystny dla naszej wątroby, ponieważ ma działanie przeciwzapalne.

Jagody i żurawina: moc antocyjanów

Jagody i żurawina zawierają antocyjany, przeciwutleniacze, które nadają jagodom ich charakterystyczny jasny kolor. Badanie z 2021 r. wykazało, że przyjmowanie suplementu żurawinowego przez sześć miesięcy poprawia stłuszczenie wątroby u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Według naukowców ekstrakt z borówki czarnej hamuje również wzrost ludzkich komórek raka wątroby. Eksperci twierdzą, że potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, czy efekt ten można odtworzyć u ludzi.

Włączenie tych jagód do diety to najlepszy sposób na dostarczenie wątrobie przeciwutleniaczy potrzebnych do utrzymania jej zdrowego funkcjonowania.

Ciemne winogrona zmniejszają stan zapalny

Odmiany ciemnych winogron zawierają korzystne dla wątroby związki roślinne, które zmniejszają stan zapalny, zapobiegają uszkodzeniom komórek i zwiększają poziom przeciwutleniaczy. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na szczurach wykazało, że winogrona i sok winogronowy eliminują stany zapalne w wątrobie. Ponieważ badania przeprowadzono na zwierzętach, potrzebne są dalsze badania przed zaleceniem ekstraktu z pestek winogron w celu promowania zdrowia wątroby.

Opuncja figowa na zatrucie alkoholowe

Opuncja figowa lub opuncja jadalna to rodzaj jadalnego kaktusa stosowanego w celu poprawy zdrowia całego organizmu, w tym chorób wątroby. Badanie z 2016 roku wykazało, że ekstrakt z tej rośliny jest skuteczny w leczeniu objawów kaca. Opuncja chroni wątrobę przed zatruciem alkoholem ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Sok z buraków jest źródłem azotanów

Sok z buraków zawiera azotany i przeciwutleniacze, które zmniejszają stres oksydacyjny w organizmie. Badania na zwierzętach wykazały, że sok z buraków zmniejsza stan zapalny wątroby.

Warzywa krzyżowe: naturalna detoksykacja

Warzywa krzyżowe (kapusta, kalafior, brokuły) znane są z wysokiej zawartości błonnika i charakterystycznego smaku. Są one również bogate w korzystne związki roślinne, które pomagają w detoksykacji organizmu i chronią przed szkodliwymi substancjami. Według badań przeprowadzonych w 2016 r. u myszy karmionych brokułami rozwinęło się mniej nowotworów i stłuszczenia wątroby niż u gryzoni z grupy kontrolnej.

Orzechy: superżywność dla zdrowia wątroby

Orzechy zawierają zdrowe tłuszcze, przeciwutleniacze, witaminę E i cenne substancje roślinne, które chronią i naprawiają wątrobę. Badanie z 2019 r. wykazało, że dieta bogata w orzechy zmniejsza ryzyko niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Tłuste ryby zmniejszają poziom tłuszczu w wątrobie

Tłuste ryby zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, które mają działanie przeciwzapalne, a także zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Według analizy naukowej z 2016 roku, kwasy tłuszczowe omega-3 pomagają obniżyć poziom tłuszczu i trójglicerydów w wątrobie u osób z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby lub niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby. Jednocześnie, według jednego z badań na zwierzętach, zbyt wysoki stosunek kwasów omega-6 do omega-3 może przyczyniać się do rozwoju chorób wątroby. Dlatego eksperci zalecają zmniejszenie spożycia tłuszczów omega-6, które wręcz przeciwnie, sprzyjają stanom zapalnym.

Oliwa z oliwek zmniejsza ryzyko stłuszczenia wątroby.

Tłoczona na zimno oliwa z oliwek jest uważana za jeden z najbardziej korzystnych tłuszczów dla naszego układu sercowo-naczyniowego i wątroby. Według badań przeprowadzonych w 2018 roku, stosowanie diety śródziemnomorskiej bogatej w oliwę z oliwek zmniejsza ryzyko stłuszczenia wątroby u osób starszych.

Prostym i skutecznym sposobem na poprawę zdrowia wątroby jest włączenie do diety naturalnej żywności bogatej w składniki odżywcze. Przeciwutleniacze zawarte w tych pokarmach wspierają zdrowie wątroby, zmniejszają stan zapalny poprzez łagodzenie stresu oksydacyjnego i zapobieganie uszkodzeniom komórek.

Naukowcy zalecają również dbanie o formę poprzez ćwiczenia fizyczne oraz unikanie alkoholu i palenia tytoniu. Używanie ekologicznych środków czyszczących zamiast chemikaliów to kolejny sposób na ochronę wątroby przed niebezpiecznymi toksynami. Eksperci radzą również, aby nie nadużywać leków i suplementów diety, przestrzegać dobrych praktyk higienicznych i zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, jeśli jest to pożądane.