Czy suplementy mogą pomóc w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi?

Problemy z samokontrolą, niska koncentracja, nieumiejętność panowania nad własnymi emocjami - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest dość powszechny i wymaga specjalnego leczenia. Leki i psychoterapia nie eliminują tego stanu psychicznego, ale raczej zmniejszają objawy, poprawiając jakość życia pacjentów.

Ostatnio eksperci zaczęli badać skuteczność witamin i minerałów w łagodzeniu objawów ADHD. Eksperci powiedzą nam, jak skuteczne i bezpieczne jest stosowanie suplementów na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Czym jest ADHD: chorobą czy stanem?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to powszechne zaburzenie nerwowe charakteryzujące się ciągłą nieuwagą i nadpobudliwością. Osobie z ADHD niezwykle trudno jest utrzymać koncentrację i zorganizować swój czas, pracę i codzienne życie. Takie osoby są często nadpobudliwe i impulsywne: są w ciągłym ruchu, niespokojne i mogą stracić samokontrolę przy najmniejszym stresie.

Eksperci wyróżniają 3 typy ADHD w zależności od najbardziej wyraźnych objawów, które mogą zmieniać się w czasie:

nieuwaga, problemy z koncentracją;

zachowanie nadpobudliwe/impulsywne;

typ mieszany: nieuwaga, nadpobudliwość, impulsywność.

Jak leczy się ADHD i jak skuteczne są suplementy?

Leki, terapia behawioralna lub psychoterapia to standardowe metody leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Eksperci często zalecają holistyczne podejście w celu skuteczniejszego powrotu do zdrowia. Istnieją jednak dostępne bez recepty suplementy, które mogą wspomagać koncentrację i uwagę. Może się to wydawać atrakcyjną opcją w leczeniu ADHD, ale dane na temat ich skuteczności są raczej ograniczone.

Istnieje kilka badań, które potwierdziły skuteczność niektórych suplementów na ADHD, ale nie mogą one odzwierciedlać całego obrazu medycznego" - mówią eksperci.

"W większości badania nad suplementami diety są małe i nie są zaślepione: gdy wszyscy uczestnicy eksperymentu wiedzą, co jest badane, wyniki mogą być niejednoznaczne. Istnieje również efekt placebo, który nie jest kontrolowany" - mówi dr Joshua Stein, psychiatra dzieci i młodzieży.

Czy suplementy są bezpieczne w leczeniu ADHD?

Według ekspertów, każde podejście do leczenia pacjenta powinno być zindywidualizowane, biorąc pod uwagę najmniejsze czynniki. Suplementy nie są zatwierdzone ani regulowane przez FDA, co prowadzi do braku badań i wiedzy na temat ich skuteczności.

Naruszenie standardów jakości to kolejny problem, który według ekspertów wynika z tego, że suplementy nie są objęte tymi samymi standardami, co leki na receptę.

"Niektóre suplementy mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Najlepszym sposobem ochrony jest rozmowa z lekarzem, a najlepiej ze specjalistą medycyny integracyjnej" - ostrzega dr Jacques Jospitre, psychiatra.

Analizując dane z niektórych badań, eksperci doszli do wniosku, że niektóre witaminy i minerały mogą być przydatne dla osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: omega-3 i omega-6

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) to rodzaj zdrowego tłuszczu występującego naturalnie w żywności, takiej jak łosoś, orzechy i nasiona. Omega-3 i omega-6 są powszechnie stosowanymi suplementami PUFA.

Zakrojony na szeroką skalę przegląd z 2021 r. wykazał, że 33 badania powiązały suplementację kwasami omega-3 z poprawą objawów ADHD, podczas gdy 18 badań wykazało niewielką poprawę.

Przeprowadzono również 22 badania, w których rodzice i nauczyciele nie zgłosili żadnych zmian w objawach u dzieci z ADHD.

Przegląd z 2017 r. wykazał, że korzyści płynące z suplementacji PUFA w przypadku objawów ADHD są znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych leków. Naukowcy doszli do wniosku, że suplementy omega-3 i omega-6 najlepiej stosować w połączeniu z tradycyjnymi lekami jako środek wspomagający.

Edward Hallowell, MD, psychiatra, zaleca swoim pacjentom olej rybny, ale ostrzega przed kupowaniem tanich suplementów, które mogą zawierać rtęć. Ekspert ostrzega, że długotrwała ekspozycja na rtęć może prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego i nerek.

Magnez może zmniejszać objawy ADHD

W przeglądzie badań z 2020 r. znaleziono 1 badanie, które znacząco powiązało spożycie magnezu z mniejszą liczbą problemów behawioralnych u nastolatków z ADHD. 2 badania wykazały również, że suplementacja magnezem może zmniejszyć objawy ADHD u dzieci z niedoborem magnezu lub zagrożonych niedoborem magnezu. Naukowcy twierdzą jednak, że nie udowodniono jeszcze skuteczności magnezu w leczeniu ADHD u osób z niedoborem magnezu.

Żelazo zwiększa koncentrację

W przeglądzie badań z 2020 r. znaleziono co najmniej 4 badania, w których stwierdzono, że suplementacja żelazem jest skuteczna u dzieci z ADHD. W innym badaniu stwierdzono, że suplementacja żelaz em jest szczególnie skuteczna u dzieci z zachowaniami nieuważnymi.

Cynk: sprzeczne wyniki

Niektóre badania pokazują, że dzieci z ADHD mają niższy poziom cynku niż dzieci bez tego zespołu. Ponieważ istnieje również badanie, w którym nie stwierdzono tych różnic, naukowcy zauważają, że nie ma dowodów na to, że niedobór cynku prowadzi do ADHD.

Gimnastyka, medytacja, dieta: inne metody leczenia ADHD

Oprócz tradycyjnego leczenia, eksperci zalecają ćwiczenia, medytację i praktyki oddechowe oraz specjalne odżywianie dla dzieci i dorosłych z ADHD.

Każda aktywność fizyczna, w tym sport, poprawia krążenie krwi, pomaga zrównoważyć hormony stresu, zwiększa koncentrację i uwagę oraz stymuluje produkcję endorfin, dopaminy i noradrenaliny.

Eksperci twierdzą, żemedytacja, joga i ćwiczenia oddechowe mogą pomóc poprawić zdolność koncentracji. Ćwiczenia stymulujące móżdżek poprawiają równowagę i koordynację. Według dr Hallowell, regularna praktyka może poprawić uwagę, samokontrolę i koordynację.

Zbilansowana dieta bogata w białko, węglowodany złożone i niezbędne kwasy tłuszczowe wspomaga koncentrację i uwagę, mówi psychiatra Jospitr. "Ograniczenie cukrów prostych, przetworzonej żywności i sztucznych barwników w diecie pomaga regulować poziom cukru we krwi, co również pomaga w koncentracji" - dodaje.

Kiedy udać się do specjalisty ds. zdrowia psychicznego?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko lub ktoś bliski wykazuje objawy ADHD, ważne jest, aby natychmiast zwrócić się o pomoc do psychologa lub psychiatry, zalecają eksperci. Inne sygnały, które według ekspertów powinny skłonić do wizyty, obejmują

objawy upośledzające codzienne czynności, które mogą wyglądać jak niezdolność do radzenia sobie z emocjami, zwlekanie i dezorganizacja;

szybki początek objawów bez wcześniejszych oznak;

niepowodzenia w szkole lub agresja u dzieci.

Eksperci twierdzą, że osoby z ciężkim zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi potrzebują specjalnej terapii, w tym leków i psychoterapii. Brak leczenia może powodować zaburzenia psychiczne: niską samoocenę, lęk i depresję. Dodatkowe spożycie witamin i minerałów, aktywność fizyczna i praktyki medytacyjne mogą być skuteczne tylko w kompleksowym leczeniu ADHD.