Nie chodzitylko o dietę - dodatkowe spoży cie żelaza może chronić przedceliakią. Do takiego wniosku doszli amerykańscy naukowcy, którzy odkryli, że genetycznie niski poziom żelaza w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby. Brak enzymów rozkładających gluten powoduje wiele niebezpiecznych dolegliwości: niestabilną pracę przewodu pokarmowego, niedobór witamin, biegunkę i utratę wagi.

Dieta bezglutenowa jest obecnie jedyną dostępną metodą leczenia i wymaga unikania wielu pokarmów. Nowe badania mogą pomóc naukowcom znaleźć skuteczniejsze terapie dla osób z celiakią. Dodatkowa suplementacja żelazem może pomóc w zapobieganiu rozwojowi choroby, sugerują eksperci. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu dalszego rozwoju konkretnych terapii.

Czynnik genetyczny: jak żelazo wpływa na wrażliwość na gluten?

Celiakia jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która atakuje jelito cienkie w odpowiedzi na spożywanie pokarmów zawierających gluten. Gluten, czyli celiakia, występuje zwykle w pszenicy, jęczmieniu i życie. Kiedy te pokarmy są spożywane przez pacjentów z celiakią, układ odpornościowy omyłkowo atakuje wyściółkę jelit, powodując stan zapalny.

Może to prowadzić do upośledzenia wchłaniania składników odżywczych w jelitach, co powoduje niedobór witamin i ostre niedobory minerałów. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest częstym powikłaniem u osób z nietolerancją glutenu. W nowym badaniu eksperci odkryli głębszy związek między celiakią a żelazem.

Nowe dane amerykańskich naukowców z University of Washington pokazują, że genetycznie uwarunkowany niski poziom żelaza w organizmie zwiększa ryzyko rozwoju celiakii.

Według ekspertów wskazuje to na potencjalną możliwość zapobiegania chorobie poprzez suplementację żelaza. W badaniu prowadzonym przez dr Isabel A. Hudgel, gastroenterologa z University of Washington, naukowcy przyjrzeli się niedoborowi żelaza jako czynnikowi wywołującemu chorobę.

Czy suplementy żelaza pomogą?

Eksperci przeprowadzili randomizowane badanie w celu zbadania związku między genami związanymi ze statusem żelaza a celiakią. W badaniu wykorzystano dane od około 336 000 uczestników, w tym 1855 osób z nadwrażliwością na gluten. Randomizowana analiza wykazała związek przyczynowy między niedoborem żelaza a późniejszym rozwojem celiakii.

Badanie wykazało, że genetycznie niski poziom żelaza jest jednym z głównych czynników ryzyka celiakii. Wysoki poziom tego minerału nie był związany z ryzykiem nadwrażliwości na gluten.

"Wyniki te pokazują, że suplementacja żelaza u niektórych osób może zapewnić potencjalny efekt ochronny przed rozwojem celiakii" - sugerują autorzy analizy. Eksperci zauważyli również, że potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, w jakich dawkach i kiedy należy stosować suplementy żelaza w celu zapobiegania chorobie.

Żelazo odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, w tym w produkcji czerwonych krwinek. Jednak nie wszystkie suplementy żelaza są odpowiednie dla osób z celiakią. Niektóre z nich zawierają gluten, który może wywoływać reakcję immunologiczną, pogarszając objawy choroby.

Nowe badanie może być punktem wyjścia do opracowania bardziej innowacyjnych terapii celiakii z wykorzystaniem dostępnych form żelaza dla osób z tą chorobą.