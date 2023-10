Masz dość wypadania włosów, ich łamliwości i suchości? Szampony, balsamy i maski nie pomogą Ci, jeśli jesteś fanem diet niskokalorycznych lub stosujesz niezrównoważoną dietę. Dodaj do swojej diety kilka smacznych i pożywnych produktów, a zobaczysz rezultaty już po kilku tygodniach.

Przygotowaliśmy zalecenia żywieniowe od najlepszych trychologów na świecie.

Co jeść, by mieć włosy za milion dolarów?

Dla lustrzanego blasku: łosoś (dowolna tłusta ryba)

Wszystkie rodzaje tłustych ryb są prawdziwym zbawieniem dla suchych, zmęczonych i matowych włosów. Łosoś, sardynki, makrela, śledź, dorada, halibut zawierają cenne kwasy tłuszczowe omega-3. Nasz organizm nie jest w stanie wyprodukować tych zdrowych tłuszczów, dlatego musimy dostarczać je z pożywieniem lub w postaci suplementów. Regularne spożywanie tłustych ryb aktywuje wzrost włosów, czyniąc je bardziej lśniącymi i zdrowszymi.

Bez łamliwości: naturalny jogurt grecki

Produkt ten zawiera białko, które jest budulcem naszych loków. Jogurt grecki zawiera również składnik, który wspomaga przepływ krwi do skóry głowy i wzrost włosów - witaminę B5 (kwas pantotenowy). To najlepsze lekarstwo na łamliwość i wypadanie włosów.

Pożegnaj się z wypadaniem włosów: szpinak i inne warzywa

Wszystkie warzywa zielone i ciemnozielone warzywa liściaste, zwłaszcza szpinak, są magazynem składników odżywczych. Zawierają dużo witaminy A, a także żelazo, beta-karoten, kwas foliowy i witaminę C. Ten koktajl witamin i minerałów sprzyja zdrowej skórze głowy i włosom. Jedz kilka rodzajów zieleniny dziennie, a na zawsze zapomnisz o wypadaniu włosów.

Owoce i jagody bogate w witaminę C

Zachodni trycholodzy zalecają spożywanie tropikalnego owocu guawy, ponieważ zawiera on rekordową ilość witaminy C. Jedna filiżanka gujawy zawiera 377 miligramów witaminy C. To ponad czterokrotnie więcej niż zalecana dzienna wartość. Owoc ten skutecznie chroni włosy przed łamliwością. W naszych szerokościach geograficznych guawę można łatwo zastąpić malinami, truskawkami, czarnymi porzeczkami, cytrynami i rokitnikiem.

Bez strat: żywność bogata w żelazo

Brak żelaza może prowadzić do wypadania włosów. Aby uzupełnić niedobór tego minerału w organizmie, można spożywać rośliny strączkowe, takie jak czerwona fasola lub soczewica, a także wołowinę, wątróbkę drobiową lub wołową oraz owoce morza. Suszone jabłka i gruszki, suszone śliwki, suszone morele i granaty zawierają rekordową ilość żelaza.

Niskotłuszczowy kurczak dla grubszych i dłuższych pasm

Jeśli Twoje włosy rosną zbyt wolno i zaczynają bardziej wypadać podczas czesania, Twój organizm potrzebuje chudego białka. Według ekspertów, gdy nie dostarczasz wystarczającej ilości białka, wzrost włosów zatrzymuje się. Aby uzyskać lepsze wchłanianie, wybierz chude opcje, takie jak kurczak lub indyk, które mają niższą zawartość tłuszczów nasyconych niż wołowina lub wieprzowina.

Nawodnienie i blask: słodkie ziemniaki i marchewka

Słodkie ziemniaki (bataty), marchew i dynia zawierają przeciwutleniacz przydatny w przypadku suchych i matowych włosów - beta-karoten, który jest przekształcany w organizmie w witaminę A. Substancja ta nawilża, odżywia i zmiękcza suche włosy, wzmacnia je i ułatwia rozczesywanie. Beta-karoten stymuluje gruczoły skóry głowy do produkcji sebum, co zapobiega przesuszaniu się włosów.

Cynamon na krążenie krwi

Aromatyczny cynamon to świetna przyprawa do posypania kawy, tostów, płatków owsianych, a nawet jogurtu. Poprawia przepływ krwi w skórze głowy, co przyspiesza dostarczanie tlenu i innych składników odżywczych do mieszków włosowych.

Jajka są źródłem biotyny i żelaza

Jajka są magazynem przydatnych witamin i minerałów, które są niezbędne dla naszego organizmu. Produkt ten jest szczególnie bogaty w witaminy z grupy B (biotynę) i żelazo, które dodają włosom witalności i pomagają im lepiej rosnąć. Brak biotyny może prowadzić do wypadania włosów. Jajka zawierają również czyste białko, które jest najlepszym budulcem włosów, paznokci i masy mięśniowej.

Odżywiają i zmiękczają: ostrygi i inne owoce morza

Wszystkie owoce morza, a zwłaszcza ostrygi, są bogate w cynk. Jeśli nie masz wystarczającej ilości tego minerału w diecie, możesz doświadczyć wypadania włosów, zwłaszcza rzęs. Cynk odżywia komórki odpowiedzialne za wzrost włosów. Minerał ten znajduje się również w wołowinie, krabach, homarach i pełnych ziarnach.

Pokarmy bogate w cynk, kwasy tłuszczowe omega-3, biotynę, witaminy A i C pomogą poprawić jakość włosów, nadać im naturalny połysk i witalność. Nawet jeśli ta lista wydaje ci się zbyt wymyślna, każdy z produktów można zastąpić tańszymi analogami, czy to egzotycznymi owocami, czy ostrygami. Zieloni, tłuste ryby, jajka, kurczak i jagody - ta prosta i niedroga lista produktów będzie Twoim sekretem mocnych, zdrowych i pięknych włosów.