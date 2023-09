Rośliny wnoszą do domu szczególną energię. Niektóre z nich są bardziej pozytywne niż inne, przynosząc szczęście i korzystną atmosferę.

Magazyn Sante Plus zasugerował 10 roślin, które zamienią Twój dom w miejsce dobrego samopoczucia i pozytywnego nastawienia. Kolejnym ważnym warunkiem jest ich prawidłowe rozmieszczenie.

Odpowiednia aranżacja przestrzeni, w której żyjemy, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia poczucia spokoju. Chaotyczne otoczenie bardziej sprzyja złym nastrojom, podczas gdy uporządkowana i przemyślana atmosfera przynosi poczucie równowagi i wewnętrznego dobrostanu.

10 roślin, które wnoszą pozytywną energię do domu

1. Lilia. Dzięki swoim właściwościom oczyszczającym, lilia pokojowa pomaga zmniejszyć ilość szkodliwych gazów w domu. Umieszczona w cieniu w sypialni lub biurze, roślina ta tworzy dobry nastrój i pozytywną atmosferę.

2. Palma. Ze względu na swój duży rozmiar, palma pozwala dzielić przestrzenie bez ich blokowania. Roślina ta jest również znana ze swojej zdolności do redukcji formaldehydu, który często znajduje się w domach.

3. Rozmaryn. Oprócz korzyści kulinarnych, rozmaryn jest ważnym sprzymierzeńcem w utrzymaniu zdrowego środowiska. Ponadto badanie wykazało, że nie tylko redukuje toksyny w powietrzu, ale także ułatwia zasypianie i wzmacnia pamięć.

4. Orchidea. Orchidee znane są ze swojego zapachu i zdolności do emitowania pozytywnej energii. Najlepszym miejscem dla tego kwiatu jest sypialnia, ponieważ roślina produkuje tlen przez całą noc.

5. Bambus. W kulturze azjatyckiej Lucky Bamboo jest synonimem szczęścia i dobrobytu. Jest to idealna roślina do domu, ponieważ nie wymaga specjalnej opieki i światła. Zaleca się umieszczenie go w szklanym pojemniku z niewielką ilością wody.

6. Drzewo jadeitowe. Drzewo jadeitowe, często nazywane "drzewem pieniędzy", jest uważane za symbol dobrobytu w Feng Shui. Bardzo praktyczna i łatwa w pielęgnacji doniczka, która z łatwością przetrwa bez podlewania.

7. Figowiec. Kolejna roślina o właściwościach ochronnych, figowiec działa również jako oczyszczacz powietrza. W szczególności pomaga zmniejszyć obecność formaldehydu, benzenu i amoniaku w domu.

8. Fioletowy fiolet. Dzięki zaokrąglonym płatkom (podobnym do monet), fiołek afrykański jest symbolem bogactwa w kulturze chińskiej. W sztuce feng shui fiolet jest synonimem energii i dobrobytu.

9. Bluszcz. Bluszcz pomaga zmniejszyć obecność formaldehydu w domu, zwłaszcza tego, który uwalnia się z dywanów i farb na ścianach. Jego przeplatające się formy symbolizują jedność i jednorodność; jest to idealna roślina dla młodych par.

10. Drzewo cytrynowe. Drzewo cytrynowe, zwykle umieszczane w kuchni, jest synonimem dobrobytu i bogactwa ze względu na swoje owocowe właściwości. Łatwe w utrzymaniu, pozbywa się zanieczyszczeń z otoczenia i produkuje tlen.

Przypominamy, że rośliny domowe mogą zazielenić przestrzeń i przynieść korzyści, ale mogą też być źródłem niedogodności i problemów. Niektóre z nich mają zdolność przyciągania szkodników, takich jak karaluchy.

