Markery nowotworowe i wczesna diagnostyka raka

Każdego roku na świecie umiera na raka około 10 milionów ludzi, a naukowcy przewidują, że liczba ta będzie tylko rosnąć. Niemniej jednak lekarze nigdy nie przestają powtarzać: dzięki szybkiej diagnozie i odpowiedniej terapii rak jest uleczalny. Markery nowotworowe odgrywają jedną z najważniejszych ról w wykrywaniu i leczeniu raka.

Jakie są zalety tych testów laboratoryjnych?

Jakie są ich wady?

Dla kogo markery nowotworowe mogą być ratunkiem?

Markery nowotworowe: wartość praktyczna

Markery nowotworowe to cząsteczki wytwarzane przez zdrowe lub nowotworowe komórki, które mogą wskazywać na obecność raka w organizmie. Markery nowotworowe są często wykorzystywane do badań przesiewowych w kierunku wczesnych nowotworów złośliwych u pacjentów bezobjawowych. U pacjentów z poważnymi objawami markery te mogą pomóc w dokładniejszym diagnozowaniu łagodnych i złośliwych chorób.

Po zdiagnozowaniu i chirurgicznym usunięciu nowotworu złośliwego, markery nowotworowe mogą być wykorzystywane do oceny rokowania choroby, przewidywania terapii i monitorowania odpowiedzi organizmu na leczenie.

Chociaż nie ma jeszcze idealnego markera nowotworowego, niektóre z nich są niezbędne do diagnozowania i leczenia raka.Według naukowców, niezależnie od zastosowania, idealny marker nowotworowy powinien mieć następujące cechy

mieć wysoką pozytywną i negatywną wartość predykcyjną;

mieć prostą, zautomatyzowaną analizę z jasno określonym zakresem wartości;

być akceptowalny dla pacjenta;

mieć naukowo udowodnioną wartość kliniczną.

Wartość markerów nowotworowych w badaniach przesiewowych w kierunku raka

Badania przesiewowe mogą wykryć raka na wczesnym etapie lub zidentyfikować ryzyko u pacjentów bez objawów choroby. W porównaniu z konwencjonalnymi badaniami przesiewowymi, takimi jak mammografia w przypadku raka piersi, test Papanicolaou w przypadku raka szyjki macicy i kolonoskopia w przypadku raka jelita grubego, stosowanie markerów nowotworowych ma więcej praktycznych zalet:

markery mogą być mierzone za pomocą testów krwi i moczu, co jest wygodniejsze dla pacjentów;

zautomatyzowane testy umożliwiają przetwarzanie dużej liczby próbek w krótkim czasie;

testy markerów są bardziej przystępne cenowo w porównaniu z innymi procedurami.

Pomimo wielu zalet, markery nowotworowe nie zawsze są skuteczne w badaniach przesiewowych w kierunku raka.

Niewystarczająca czułość na wczesne stadia raka lub zmiany przedrakowe oraz brak swoistości dla nowotworów złośliwych ograniczają stosowanie markerów nowotworowych w badaniach przesiewowych bezobjawowych pacjentów.

Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego: badanie krwi utajonej w kale

Jednym z najbardziej sprawdzonych markerów przesiewowych jest stosowanie testu na krew utajoną w kale w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. 4 duże randomizowane badania przeprowadzone w Europie i Ameryce Północnej wykazały, że badanie przesiewowe zdrowych osób w wieku powyżej 50 lat za pomocą testu na krew utajoną w kale znacząco zmniejsza śmiertelność z powodu raka jelita grubego.

Zgodnie zwynikami 4 badań, badania przesiewowe doprowadziły do 16% zmniejszenia ryzyka śmiertelności z powodu raka jelita grubego, przy 25% zmniejszeniu śmiertelności u uczestników, którzy nie zostali poddani badaniom przesiewowym.

Naukowcy zalecają przeprowadzanie badań przesiewowych zdrowych osób w wieku powyżej 50 lat przy użyciu testu immunochemicznego kału do badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

PSA w badaniach przesiewowych w kierunku raka prostaty

Wartość kliniczna antygenu PSA w badaniach przesiewowych w kierunku raka prostaty nie jest w pełni poznana. Według dwóch badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców w 2009 roku, w których jedna grupa mężczyzn była poddawana badaniom przesiewowym, a druga nie była badana przez 7-10 lat, śmiertelność była taka sama w obu grupach.

W podobnym badaniuprzeprowadzonym w Europie około 163 tys. mężczyzn podzielono na 2 grupy. W jednej grupie pacjenci byli poddawani badaniom przesiewowym PSA, a w drugiej nie. Po 9 latach obserwacji stwierdzono, że śmiertelność z powodu raka prostaty w grupie leczonej była o 20% niższa niż w grupie kontrolnej.

Biorąc pod uwagę te sprzeczne wyniki, zalecenia lekarzy dotyczące badań przesiewowych PSA w kierunku raka prostaty są dość kontrowersyjne. Wielu ekspertów zaleca zaniechanie badań przesiewowych po 50. roku życia.

CA 125 w badaniach przesiewowych w kierunku raka jajnika

W ciągu ostatniej dekady naukowcy przeprowadzili dwa duże randomizowane badania oceniające rolę CA 125 i ultrasonografii przezpochwowej w badaniach przesiewowych w kierunku raka jajnika. W jednym z tych badań, przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, około 80 000 kobiet w wieku 55 lat i starszych podzielono na dwie grupy. Uczestniczki w jednej grupie poddawano corocznym badaniom przesiewowym CA 125 przez 6 lat i ultrasonografii przezpochwowej przez 4 lata.

Pacjentki z drugiej grupy otrzymywały konwencjonalną terapię bez badań przesiewowych. Po 13 latach obserwacji wskaźniki śmiertelności w grupach leczonych i kontrolnych były takie same. Według ekspertów, marker nowotworowy CA 125 nie jest skuteczny w badaniach przesiewowych w kierunku raka jajnika u bezobjawowych kobiet i dlatego nie jest zalecany samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami.

α-fetoproteina w raku wątroby

Pacjenci z marskością wątroby spowodowaną wirusami zapalenia wątroby typu B lub C, hemochromatozą genetyczną lub marskością żółciową są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju raka wątrobowokomórkowego HCC. Opinie ekspertów na temat stosowania α-fetoproteiny w badaniach przesiewowych w kierunku raka wątroby są kontrowersyjne.

Naukowcy z US National Academy of Clinical Biochemistry twierdzą, że pacjenci z wysokim ryzykiem HCC powinni mieć mierzoną α-fetoproteinę za pomocą USG jamy brzusznej co sześć miesięcy. Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Chorobami Wątroby zaleca, aby pacjenci wysokiego ryzyka byli monitorowani wyłącznie za pomocą USG.

Skuteczność markerów nowotworowych w diagnostyce raka

Ponieważ markery nowotworowe mają niską czułość na wczesne stadia raka, eksperci nie zalecają stosowania markerów w surowicy do pierwotnej diagnostyki raka. Markery mogą jednak pomóc w odróżnieniu choroby łagodnej od złośliwej. Na przykład, CA 125 jest dodatkowo wykorzystywany do rozróżniania łagodnych i złośliwych guzów miednicy u kobiet po menopauzie.

EGTM zaleca pomiar CA 125 u kobiet po menopauzie z takimi zmianami. Zdaniem ekspertów, pacjentki z podwyższonym poziomem tego markera nowotworowego powinny być kierowane do chirurga.

AFP w wykrywaniu HCC (pierwotnego raka wątroby) to kolejny marker, który jest skuteczny w diagnozowaniu raka. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobami Wątroby, wykrycie masy wątroby o średnicy >2 cm u pacjenta z marskością wątroby jest podejrzanym objawem HCC.

Rak piersi: markery do oceny rokowania

Markery prognostyczne dostarczają ważnych informacji na temat możliwego przebiegu choroby po jej zdiagnozowaniu. Mogą one pomóc uniknąć niedostatecznego leczenia pacjentów z agresywną chorobą lub nadmiernego leczenia pacjentów z łagodną chorobą.

Markery prognostyczne odgrywają ważną rolę w raku prostaty i piersi. W przypadku tych nowotworów pomagają one określić niezbędną terapię w celu skutecznego leczenia.

UPA i PAI-1 są najbardziej sprawdzonymi markerami prognostycznymi w przypadku raka piersi, szczególnie u pacjentów z zajęciem węzłów chłonnych. W przeciwieństwie do innych markerów raka piersi, prognostyczny wpływ uPA i PAI-1 zostałpotwierdzony w kilku badaniach naukowych.

Markery przewidujące terapię przeciwnowotworową

Markery nowotworowe przewidujące terapię są ważne w leczeniu wszystkich pacjentów z rakiem, ponieważ osoby z tą samą chorobą mogą różnie reagować na dany lek. Oprócz oceny skuteczności, markery prognostyczne pomagają określić optymalną dawkę leku i przewidzieć toksyczność. To z kolei może zwiększyć skuteczność leków i prowadzić do zmniejszenia toksyczności.

AFP i hCG w nowotworach zarodkowych

Zastosowanie markerów nowotworowych AFP i ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) u pacjentów z guzami zarodkowymi jądra pozwala na najdokładniejsze określenie ich stanu. Markery te są czułymi wskaźnikami stanu choroby tylko na poziomie komórek zarodkowych. Mogą one wykazać, czy choroba jest stabilna, postępuje lub cofa się.

Zgodnie z wytycznymi ASCO, markery AFP i hCG powinny być oznaczane podczas obserwacji pacjentów po leczeniu guzów zarodkowych innych niż nasieniaki, niezależnie od stadium choroby.

CA 15-3 w raku piersi

Marker nowotworowy AC 15-3 jest najczęściej stosowany w diagnostyce raka piersi. Eksperci zalecają jego stosowanie podczas obserwacji bezobjawowych kobiet po rozpoznaniu raka piersi. Zgodnie z zaleceniami NACB, ten marker nowotworowy nie powinien być rutynowo stosowany do wczesnego wykrywania nawrotów i przerzutów u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi.

Monitorowanie terapii systemowej

Markery nowotworowe są często wykorzystywane do monitorowania pacjentów z zaawansowanym rakiem, którzy otrzymują leczenie systemowe. Z reguły spadek poziomu markerów po rozpoczęciu terapii wskazuje na regresję guza, a wzrost sugeruje progresję choroby. Eksperci nie zalecają jednak stosowania samych markerów nowotworowych do oceny terapii.

Markery nowotworowe są niezbędne w diagnostyce i leczeniu pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów. W niektórych przypadkach mogą one pomóc przewidzieć powodzenie terapii. Istnieje jednak wiele markerów nowotworowych, których rola nie została w pełni zbadana. Niemniej jednak testy te, w połączeniu z danymi pacjenta, badaniem lekarskim i innymi metodami badawczymi, maksymalizują obraz kliniczny, co pozwala na dokładniejszą diagnozę lub przewidywanie ryzyka rozwoju choroby.