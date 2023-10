12 pokarmów, które nie pozwalają zasnąć w nocy

Jeśli czujesz się niespokojny w nocy, może to być spowodowane niewłaściwym jedzeniem. Nie wszystkie pokarmy są uważane za dobre przed snem i mogą powodować bezsenność.

Jeśli chodzi o niektóre pokarmy, które nie pozwalają zasnąć, możesz być zaskoczony, że niektóre warzywa mogą powodować wybredność. Certyfikowana trenerka zdrowia Sarah Leandro opowiedziała LifeHack o 12 pokarmach, które są szkodliwe dla snu i których należy unikać wieczorem.

1. Alkohol. Może to być nieco mylące, ponieważ alkohol może usypiać ludzi, jeśli jest spożywany tuż przed snem. Jednak gdy ludzie zasypiają po wypiciu alkoholu, nie uzyskują najlepszej jakości snu tej nocy i budzą się między okresami snu.

Rytm okołodobowy organizmu jest jednym ze sposobów, w jaki organizm reguluje sen. Alkohol zakłóca ten rytm, powodując pewne trudności: organizm nie może zdecydować, kiedy spać, a kiedy nie.

Ostatnie badania pokazują, że alkohol może skracać czas snu poprzez negatywny wpływ na sen REM.

2. Tłustejedzenie. Istnieją dowody na to, że tłuste potrawy mają negatywny wpływ na sen. W 2016 roku naukowcy zgodzili się, że spożywanie dużych ilości tłuszczów nasyconych sprawia, że sen staje się płytki i niewystarczająco głęboki. Dzieje się tak, ponieważ nasz układ trawienny nie jest zbyt aktywny podczas snu. Dlatego też tłuste pokarmy mogą powodować pewne problemy, gdy jesteś gotowy do snu, ale twój żołądek musi trawić ciężkie pokarmy.

Unikaj tłustych i ciężkich potraw, takich jak smażony kurczak, frytki, paluszki mozzarella i chipsy ziemniaczane w nocy.

3. Pikantnepotrawy. Pikantne potrawy są uważane za zawierające dużą ilość przypraw, takich jak chili, musztarda, curry itp. Przyprawy wywołują doznania z pogranicza bólu i przyjemności.

Bez względu na to, jak smaczne są pikantne potrawy, nie nadają się one do spożycia przed snem, ponieważ nie pozwalają zasnąć w nocy. Istnieje wiele powodów, dla których tak się dzieje. Niektóre z nich to niestrawność, refluks żołądkowy i zgaga.

Podczas spożywania pokarmów bogatych w przyprawy można zauważyć niewielki wzrost temperatury. Wzrost ten może być niewielki, ale wpływa na sen.

Bogate, pikantne potrawy mogą również wpływać na osoby z problemami trawiennymi, takimi jak wrzody trawienne lub zgaga, ponieważ mogą być bardzo nieprzyjemne. W przypadku choroby wrzodowej pikantne potrawy powodują ból. Z kolei w przypadku zgagi pikantne potrawy mogą powodować lekki dyskomfort w okolicy klatki piersiowej.

4. Seler. To warzywo zawiera prawie wszystko, czego potrzebujesz, od witamin po przeciwutleniacze. Może również zmniejszyć stan zapalny.

Ale oto dlaczego jest uważany za pokarm, który nie pozwala zasnąć w nocy: ma właściwości moczopędne. Oznacza to, że po zjedzeniu selera możesz chcieć częściej chodzić do toalety.

5. Żywnośćzawierająca dużo soli. Pokarmy zawierające nadmiar soli będą miały negatywny wpływ na sen.

W artykule opublikowanym przez Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne stwierdzono, że sól wpływa na jakość snu. Osoby, które jadły mocno solone potrawy przed snem, miały bardziej "płytki" sen i były podatne na zaburzenia snu. Budziły się wcześniej niż zwykle lub budziły się w środku nocy, aby napić się wody. Budzili się z mniejszą przyjemnością i chcieli spać więcej w ciągu dnia, ponieważ czuli się nieco senni i pozbawieni snu.

Powodem tego jest to, że sól powoduje zatrzymywanie wody, zwłaszcza w dużych ilościach. Odczekaj trochę czasu między spożyciem słonych pokarmów a pójściem spać.

6. Warzywa krzyżowe. Niektóre przykłady warzyw krzyżowych to rukola, brokuły, biała kapusta, kapusta włoska, kalafior i brukselka, które mogą skrócić czas snu i sprawić, że nie będziesz mógł zasnąć w nocy.

Niestrawne cukry zawarte w warzywach krzyżowych mogą również powodować wzdęcia, ponieważ organizm ma trudności z ich rozkładaniem.

7. Fasolai inne rośliny strączkowe. Ponieważ pokarmy te zawierają dużo białka i wystarczającą ilość błonnika, mogą negatywnie wpływać na sen.

Dla wielu osób spożywanie fasoli powoduje gazy, co oznacza uczucie pełności większe niż zwykle. Duża ilość gazów w żołądku może powodować częstsze bekanie, a także może sprawić, że znalezienie wygodnej pozycji do spania będzie dość stresujące.

8. Produkty mleczne. Dotyczy to zwłaszcza osób z nietolerancją laktozy. Mówiąc najprościej, nietolerancja laktozy jest zaburzeniem zdolności trawienia laktozy. Jest ona spowodowana niedoborem enzymu laktazy.

Nietolerancja laktozy powoduje objawy, takie jak wzdęcia, bóle brzucha, a czasem biegunkę, gdy ludzie jedzą pokarmy bogate w laktozę. Najlepiej jest unikać produktów mlecznych lub czegokolwiek, co zawiera duże ilości laktozy, zwłaszcza gdy nadchodzi pora snu.

9. Mięso (szarpane). Jeśli chodzi o pokarmy, których należy unikać w nocy, szarpane mięso powinno znajdować się na szczycie listy, jeśli masz objawy astmy.

Badanie wykazało, że przetworzone mięso może pogorszyć objawy astmy, a ponieważ objawy astmy są gorsze w nocy, oznacza to kłopoty.

Ponadto przetworzone mięso jest bogate w tyraminę, aminokwas, który wyzwala uwalnianie noradrenaliny z organizmu. Noradrenalina jest neuroprzekaźnikiem, który przygotowuje organizm do działania. Jej poziom jest najniższy podczas snu. Dlatego każda substancja, która zwiększa jej stężenie podczas snu, może znacząco zakłócić sen.

10. Żywność o wysokim indeksie glikemicznym. Mówiąc najprościej, żywność o wysokim indeksie glikemicznym zwiększa poziom cukru we krwi. Może to obejmować różne produkty spożywcze, takie jak chleb, żywność przetworzona, żywność bogata w przetworzony cukier itp.

Spożywanie żywności zawierającej duże ilości przetworzonego cukru wywołuje bezsenność. Wzrost i spadek poziomu cukru powoduje, że organizm uwalnia hormony, które mogą powodować zaburzenia snu poprzez zmianę poziomu hormonów w organizmie.

Jeśli cierpisz na cukrzycę, pokarmy bogate w cukier mogą powodować częstsze chodzenie do toalety, co może wpływać na jakość snu.

11. Pomidory. Pomidory to żywność przeciwzapalna, która pomaga wzmocnić układ odpornościowy, ale podobnie jak przetworzone mięso, pomidory są bogate w tyraminę.

Białko to powoduje, że mózg uwalnia neuroprzekaźnik zwany noradrenaliną, dzięki czemu mózg jest bardziej aktywny niż powinien podczas snu.

12. Woda. Być może już o tym wiesz, ale woda może zakłócać sen. Jeśli wypijesz dużo wody tuż przed snem, poczujesz się pełny i będziesz chciał iść do toalety. Budzenie się między drzemkami może pogorszyć jakość snu.

