5 zagrożeń związanych z tatuażami, o których nie dowiesz się w salonie

Mają święte znaczenie, niesamowite kształty i nie mniej oryginalną treść. Tatuaże są najczęściej hołdem dla mody i chęci posiadania spektakularnego rysunku na ciele. To nie tatuaż jest prawdziwą ozdobą naszego ciała, ale nasze zdrowie" - uważają lekarze. Jeśli zdecydowałeś się na tatuaż na całym ramieniu, nie czytaj dalej - możesz zmienić zdanie.

Dlaczego tatuaże nie są mile widziane w medycynie?

Kiedy układ odpornościowy jest w szoku: alergie

Nie jest łatwo zobaczyć starszą osobę z tatuażami, ponieważ koneserzy sztuki na ciele rzadko dożywają zaawansowanego wieku, mówią lekarze. Duża liczba tatuaży na ciele ma nieodwracalne konsekwencje. Zanim zdecydujesz się na ten odważny pod każdym względem krok, powinieneś mieć świadomość, że nawet najmniejszy tatuaż stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Alergie są pierwszą rzeczą, o której wspominają lekarze, mówiąc o konsekwencjach tatuaży:

"Jeśli myślisz, że to drobna wysypka lub pokrzywka, to masz zbyt wysokie mniemanie o tatuażach. Są to najpoważniejsze reakcje alergiczne, w tym choroby autoimmunologiczne. A jeśli dodatkowo masz do nich predyspozycje genetyczne, to tatuaż stanie się silnym czynnikiem wyzwalającym ich wystąpienie " -mówi Viktor Lytvynenko, anestezjolog i lekarz intensywnej terapii.

Kolorowe tatuaże, które są obecnie bardzo popularne, są szczególnie niebezpieczne. Faktem jest, że tusze do tatuażu wykorzystują różne pigmenty: zielony, czerwony i niebieski. Są to dość agresywne substancje chemiczne. Na przykład zielony pigment to dichromian, niebieski to kobalt, żółty to kadm, a czerwony to sól rtęci" - mówi lekarz.

"Wyobraź sobie teraz, że te substancje chemiczne nieustannie oddziałują na twoje ciało, aktywując układ odpornościowy i zmuszając go do ataku. Nasz układ odpornościowy postrzega te elementy jako obcy czynnik". Jeśli masz predyspozycje do chorób autoimmunologicznych, mogą się one pojawić miesiące lub lata po tym, jak ozdobiłeś swoje ciało tatuażem. Kiedy rozpoczyna się proces autoimmunologiczny, niezwykle trudno jest pomóc danej osobie.

Tatuaże i rak skóry

Tatuaż może ukrywać raka skóry, który według statystyk występuje u co 10. pacjenta z nowotworem. Jeśli na przykład w miejscu tatuażu znajduje się pieprzyk, nie można go sprawdzić, ponieważ rak skóry jest diagnozowany na podstawie określonej pigmentacji. A w obecności sztucznego barwnika nie można rozpoznać choroby.

"W Niemczech miał miejsce przypadek kliniczny, w którym mężczyzna z podejrzeniem raka skóry odmówił poddania się badaniom. Pacjent zdecydował się usunąć wszystkie swoje tatuaże za pomocą resurfacingu laserowego, w wyniku czego skończył z rakiem całej powierzchni skóry" - wspomina dr Lytvynenko.

Zaburzenia potliwości: co zrobić z toksynami?

Wiadomo, że skóra jest największym organem w naszym ciele, a jedną z jej głównych funkcji jest wydalanie. Zapewniają ją gruczoły potowe i łojowe. Każdego dnia człowiek poci się średnio około 300-1000 ml potu, który również usuwa niebezpieczne toksyny z organizmu.

"Wystarczy wyobrazić sobie, jak tatuaż na plecach, nodze lub jakiejkolwiek innej części ciała może zakłócić pocenie się, a wraz z nim krążenie płynów w organizmie i eliminację toksyn przez gruczoły potowe" - podkreśla lekarz.

Dlaczego ludzie umierają z powodu tatuaży? Wysokie ryzyko sepsy

Lekarze twierdzą, że nawet kilka miesięcy po wykonaniu tatuażu istnieje wysokie ryzyko zakażenia bakteryjnego. W medycynie opisano przypadek kliniczny: kilka tygodni po zrobieniu tatuażu mężczyzna pływał w morzu i złapał infekcję. Doprowadziło to do jego śmierci w ciągu 2 miesięcy: "U pacjenta rozwinęła się uogólniona sepsa, zakażenie krwi, w którym bakterie dostają się do krwiobiegu. Proces ten jest prawie niemożliwy do zatrzymania, ponieważ bakterie atakują organizm niezwykle szybko przez cały układ krwionośny" - zauważa anestezjolog.

Powikłania podczas MRI

Czasami tatuaże lub makijaż permanentny mogą powodować obrzęk, pieczenie, a nawet oparzenia w dotkniętych obszarach skóry podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Lekarze tłumaczą to faktem, że pigmenty tatuażu zawierają metal, który może powodować oparzenia podczas zabiegu. Mechanizm MRI działa w taki sposób, że cewka magnetyczna przyciąga metal: w tym przypadku obszar skóry z tatuażem, co prowadzi do oparzenia.

"Piękne ciało to nie tatuaż" - zapewniają lekarze. Estetycznie harmonijne, zdrowe ciało oznacza definicję i siłę mięśni, zdrową wagę, wyprostowaną postawę i ostatecznie dobre samopoczucie. Można to osiągnąć w każdym wieku" - mówią eksperci. "Aby mieć piękne i zdrowe ciało, musisz trochę popracować, aby poznać swoje ciało i zacząć o nie dbać.