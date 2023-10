Włoscy archeolodzy odkryli szczątki kobiety, która prawdopodobnie należała do prototypu słynnego portretu Lisy del Giocondo autorstwa Leonarda da Vinci, lepiej znanego jako Mona Lisa. Według jednej z najpopularniejszych wersji, Mona Lisa została namalowana na podstawie twarzy Lisy Gerardini, żony florenckiego handlarza jedwabiem. Leonardo da Vinci został poproszony o stworzenie portretu Lisy, gdy ta była w ciąży.

Po śmierci męża Lisa udała się do klasztoru św. Urszuli we Florencji. Zmarła w wieku 63 lat w lipcu 1542 roku i została pochowana w krypcie znajdującej się pod podłogą opuszczonego klasztoru. Archeolodzy prowadzą obecnie wykopaliska w tym miejscu.

Pod podłogą dawnego klasztoru, na głębokości około półtora metra, znaleziono kilka kości czaszki, żeber i kręgów, które prawdopodobnie należały do kobiety. Po przeanalizowaniu DNA tych kości i porównaniu ich ze szczątkami dwojga dzieci Lisy, Bartolomeo i Piero, które znaleziono w pobliżu kościoła Santissima Annunziata we Florencji, eksperci będą mogli potwierdzić, czy szczątki te należały do Lisy Gerardini.

Jeśli wyniki będą pozytywne, przeprowadzą procedurę przywrócenia prawdziwej twarzy Lisy. Pozwoli nam to dowiedzieć się, w jaki sposób wygląd tej kobiety odpowiada słynnemu portretowi Giocondy autorstwa Leonarda da Vinci.

