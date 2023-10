W prowincji Shandong we wschodnich Chinach archeolodzy znaleźli starożytny warsztat rzemieślniczy z okresu Walczących Królestw (475 p.n.e. - 221 p.n.e.), kiedy to trwały wewnętrzne konflikty między pierwszymi chińskimi państwami. Został on znaleziony w ruinach starożytnej stolicy królestwa Zhu, która obecnie znana jest jako Zoucheng.

Zostało to zgłoszone przez Xinhua.

Naukowcy przypuszczają, że po zjednoczeniu Chin w jedno państwo i po okresie panowania pierwszej dynastii Qin (221-207 p.n.e.), a następnie dynastii Han (202 p.n.e. - 220 n.e.), budynek ten pełnił funkcję lokalnej administracji.

Podczas wykopalisk archeologicznych w tym miejscu znaleziono 243 kawałki ceramiki, 821 glinianych pieczęci i półfabrykatów do ich produkcji ze starożytnymi hieroglifami używanymi przez lokalnych urzędników.

Odkrycie to będzie okazją do bardziej szczegółowego zbadania życia w starożytnej stolicy w tym okresie i dowiedzenia się, jak zmieniało się ono na przestrzeni wieków.

