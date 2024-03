Astronomowie odkrywają unikalną wodną planetę: czy istnieje na niej życie?

Astronomowie odkryli nową planetę o nazwie TOI-270 d. Znajduje się ona 70 lat świetlnych od Ziemi.

Planeta ta ma ogromny ocean, który może być dość głęboki i zawiera pierwiastki chemiczne, które mogą być pochodzenia biologicznego. Pisze o tym The Guardian.

TOI-270 d ma atmosferę bogatą w wodór, a według naukowców jej powierzchnia składa się w całości z oceanu ciekłej wody, którego głębokość może wahać się od dziesiątek do setek kilometrów. Planeta jest około dwa razy większa od Ziemi. W jej atmosferze wykryto parę wodną, a także ślady dwutlenku węgla i metanu.

Planeta TOI-270 d krąży wokół swojej gwiazdy w taki sposób, że zawsze zwrócona jest do niej tylko jedną stroną. Oznacza to, że po jednej stronie planety woda w oceanie jest stale bardzo gorąca, podczas gdy po przeciwnej stronie temperatura jest znacznie niższa, co może stworzyć warunki odpowiednie do życia.

