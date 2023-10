Jak nowy: jak naprawić zacięty zamek błyskawiczny w ubraniach

Zamki błyskawiczne w ubraniach i torbach są często narażone na duże obciążenia. Aby uniknąć konieczności naprawy produktu, ważne jest, aby odpowiednio dbać o zamek błyskawiczny.

O tym właśnie pisze Radiotrack.

Jeśli Twój produkt ma plastikowy zamek błyskawiczny, nadaje się do niego specjalny smar do części plastikowych. Wystarczy nanieść niewielką ilość tego smaru na ząbki zamka błyskawicznego i rozprowadzić go równomiernie miękką szmatką lub pędzelkiem.

W przypadku zamków błyskawicznych z żelaznymi częściami zalecamy użycie płynnego smaru grafitowego lub silikonowego. Produkty te zapewniają płynny ruch zamka błyskawicznego i chronią go przed korozją. Nałóż niewielką ilość smaru na ząbki zamka i dokładnie rozprowadź, aby zapewnić równomierne pokrycie.

Zobacz także: Jak usunąć plamy z jagód z ubrań: przydatne wskazówki i alternatywne metody

Jeśli szukasz ludowych metod pielęgnacji zamka błyskawicznego, oliwa z oliwek jest świetną opcją. Wystarczy nanieść kilka kropel oliwy z oliwek na bolce zamka błyskawicznego i dokładnie rozprowadzić ją miękką szmatką.

Możesz również użyć małego kawałka świecy do nasmarowania zamka błyskawicznego, przeciągając go po zębach zamka. Pomoże to zmniejszyć tarcie i zapobiegnie zacinaniu się.

Inną opcją jest zwykłe mydło. Wystarczy przetrzeć zamek kostką czystego mydła bez żadnych dodatkowych składników.

Pisaliśmy już, jak szybko wysuszyć dżinsy.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!