Jak czyścić stare baterie, aby wyglądały jak nowe i wydzielały więcej ciepła

Nowoczesne systemy grzewcze wykorzystują różne materiały do produkcji grzejników. Jednak wiele mieszkań nadal posiada żeliwne grzejniki, których czyszczenie może być wyzwaniem. Z czasem na grzejnikach tych może osadzać się stary kurz, który może być trudny do usunięcia, zwłaszcza w obszarze między sekcjami.

Istnieje jednak skuteczna metoda, która pomoże ci łatwo poradzić sobie z czyszczeniem starych żeliwnych grzejników, pisze "Telegraph".

Aby idealnie wyczyścić przestrzeń między sekcjami baterii, potrzebna będzie stara blacha do pieczenia lub jednorazowe pieluchy. Umieść te materiały pod grzejnikiem.

Wlej wodę z mydłem lub inny płynny detergent do butelki z rozpylaczem lub zwykłej butelki z rozpylaczem i równomiernie spryskaj nim kaloryfer. Zwróć szczególną uwagę na trudno dostępne miejsca.

Następnie weź specjalny pędzel, który jest zwykle używany do malowania akumulatorów i usuń wszelkie zabrudzenia. Dzięki kształtowi tego narzędzia można łatwo dotrzeć do najbardziej niedostępnych zakamarków akumulatora. Alternatywnie, zamiast szczotki możesz użyć środka do czyszczenia butelek lub starej szczoteczki do zębów.

