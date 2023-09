Jak karmić storczyki, aby kwitły wspaniale: wskazówki od hodowców kwiatów

Storczyki nie są zbyt wybrednymi roślinami, które rosną w naturze w każdych warunkach. Jednak jeśli będziesz je karmić i dbać o nie, rośliny te zachwycą Cię swoim kolorem, według prostoway.

Aby nakarmić orchideę w domu, będziesz potrzebować skórki jednego banana. Zmiel skórkę i zalej ją 1 litrem ciepłej wody. Pozostaw na 2 dni, a następnie podlej rośliny tym naparem, dodając kolejny 1 litr wody.

Możesz również użyć wody, w której gotowałeś nieobrane ziemniaki do podlewania orchidei. Wystarczy odcedzić płyn po ugotowaniu i rozcieńczyć go wodą do uzyskania jasnego koloru. Po takim dokarmianiu storczyki będą obficie kwitnąć.

