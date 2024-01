Badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet Public Health wykazało, że z każdym dodatkowym rokiem edukacji ryzyko śmierci spada o 2%. Oznacza to, że ludzie, którzy uczą się przez całe życie, mogą żyć dłużej.

Wideo dnia

Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii przeanalizowali ponad 600 artykułów, w których zebrano dane z 59 krajów. Należy zauważyć, że większość badań przeprowadzono w krajach o wysokich dochodach, dlatego istnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań w krajach o niskich i średnich dochodach. Zostało to zgłoszone przez Medical Xpress.

Czytaj także: Pomóż się obudzić i rozweselić: osiem ćwiczeń do wykonania rano

Według naukowców osoby, które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową, miały średnio o 13% niższe ryzyko śmierci. Kontynuując edukację, po ukończeniu szkoły średniej ich ryzyko śmierci zmniejszyło się o prawie 25%, a po 18 latach edukacji - o 34%.

"Wyższy poziom wykształcenia prowadzi do lepszego zatrudnienia i wyższych dochodów, lepszego dostępu do opieki zdrowotnej i pomaga nam dbać o własne zdrowie. Wysoko wykształceni ludzie mają tendencję do rozwijania większego zestawu zasobów społecznych i psychologicznych, które przyczyniają się do ich zdrowia i długowieczności" - powiedział Mirza Balaj, współautor badania.

Naukowcy porównali również wpływ wykształcenia z innymi czynnikami ryzyka śmierci, takimi jak zdrowe odżywianie, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Okazało się, że wyniki zdrowotne były podobne - korzyści płynące z 18 lat edukacji są porównywalne z korzyściami płynącymi z jedzenia wystarczającej ilości warzyw, podczas gdy nieuczęszczanie do szkoły jest tak samo szkodliwe dla zdrowia, jak picie pięciu lub więcej napojów alkoholowych dziennie lub palenie dziesięciu papierosów dziennie przez 10 lat.

"Edukacja jest ważna nie tylko ze względu na jej wpływ na zdrowie. Dzięki badaniu możemy oszacować skalę jego wpływu" - powiedział Terje Andreas Eikemo, współautor badania.

Naukowcy odkryli również, że wpływ wykształcenia na oczekiwaną długość życia nie zależy od kraju, w którym dana osoba mieszka. Może to oznaczać, że poziom wykształcenia ma taki sam wpływ na średnią długość życia osób mieszkających w biednych krajach.

Wnioski z badania:

Z każdym dodatkowym rokiem edukacji ryzyko śmierci spada o 2%.

Osoby, które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową, mają średnio o 13% niższe ryzyko zgonu.

Po ukończeniu szkoły średniej ryzyko zgonu zmniejsza się o prawie 25%.

Po 18 latach edukacji ryzyko zgonu zmniejsza się o 34%.

Wpływ edukacji na zdrowie jest podobny do wpływu zdrowej diety, rzucenia palenia i nadużywania alkoholu.

Nieuczęszczanie do szkoły jest tak samo szkodliwe dla zdrowia, jak picie pięciu lub więcej napojów alkoholowych dziennie lub palenie dziesięciu papierosów dziennie przez 10 lat.

Wpływ edukacji na długość życia nie zależy od kraju zamieszkania.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zawiera żadnych porad medycznych. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Wcześniej eksperci powiedzieli nam, ile kroków należy wykonać, aby schudnąć kilogram.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!