Czosnek pomoże przezwyciężyć jeden powszechny problem w toalecie

Czosnek to produkt o wielu zaletach. Pozwala gotować pyszne potrawy i zabija szkodliwe bakterie i zarazki.

Ma też inne mało znane zastosowanie, ale może pomóc w trudnym zadaniu domowym - czyszczeniu toalet. Pisze o tym Sante Plus.

Dodanie czosnku do środka do czyszczenia muszli klozetowej pomoże pozbyć się bakterii, grzybów i pleśni. Do dezynfekcji wystarczy jeden lub dwa ząbki czosnku.

1. Używaj całego czosnku: Najpierw obierz i zmiażdż ząbek czosnku. Następnie spłucz go w toalecie przed pójściem spać i pozostaw na noc. Następnego ranka spłucz toaletę. Czosnek usunie również żółte plamy wokół muszli klozetowej.

2. Używaj herbaty czosnkowej. Ta mało znana wskazówka jest bardzo skuteczna i daje szybkie rezultaty. Zaparz herbatę z ząbkiem czosnku. Aby to zrobić, wlej szklankę wody do rondla i zagotuj ją z herbatą. Następnie posiekaj czosnek na małe kawałki i dodaj do naczynia. Wyłącz ogień, przykryj i pozwól herbacie parzyć się przez 15 minut. Po tym czasie po prostu wylej herbatę do toalety.

