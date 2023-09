Cztery naturalne sposoby na usunięcie pleśni ze ścian i narożników łazienki

Pleśń często pojawia się w wilgotnych obszarach domu, takich jak łazienka. Można ją znaleźć niemal wszędzie na fugach płytek, ścianach, a nawet zasłonach prysznicowych.

Oprócz nieestetycznego wyglądu, te szarawe ślady często pogarszają jakość powietrza, czyniąc je niezdatnym do oddychania. Sante Plus opracował kilka nieoczekiwanych składników, które pomogą pozbyć się pleśni w mgnieniu oka.

Oprócz zwykłych metod regularnego wietrzenia łazienki lub zmywania pleśni za pomocą środków czyszczących, istnieją inne ważne składniki, które mogą położyć kres pleśni.

1. Ekstrakt z pestek grejpfruta jest idealny do zwalczania pleśni.

Ekstrakt z pestek grejpfruta jest nie tylko uważany za naturalny antybiotyk, ale jest także naturalnym lekarstwem na pleśń. Może być stosowany do czyszczenia i dezynfekcji spleśniałych powierzchni. Aby to zrobić, wystarczy wlać dziesięć kropli ekstraktu z pestek grejpfruta i filiżankę gorącej wody do butelki z rozpylaczem. Następnie spryskaj roztworem fugi płytek i ściany. Pozostaw produkt na kilka minut, a następnie wetrzyj go. Należy jednak unikać stosowania go na białych płytkach, ponieważ może to prowadzić do powstawania żółtych śladów.

Ponadto produkt ten powinien być jak najbardziej naturalny, aby osiągnąć pożądany rezultat. Należy bezwzględnie unikać tanich produktów importowanych.

2. Biały ocet i soda oczyszczona.

Biały ocet i soda oczyszczona to jedne z najbardziej przydatnych produktów, jeśli chodzi o czyszczenie i sprzątanie. Te dwa produkty mają interesujące właściwości czyszczenia, dezynfekcji powierzchni i zwalczania pleśni. Aby to zrobić, wystarczy wlać szklankę białego octu i 2 łyżki sody oczyszczonej na spleśniałe miejsca. Za pomocą szczotki wetrzyj mieszaninę i pozostaw na dziesięć minut. Następnie wystarczy spłukać czystą wodą i cieszyć się efektem.

3. Czarne mydło to nieszkodliwy, ale skuteczny składnik do walki z pleśnią.

Czarne mydło może być doskonałym środkiem do czyszczenia pleśni w łazience. Można go używać bez żadnego ryzyka. Wlej czarne mydło w płynie bezpośrednio na spleśniałe miejsca. Pozostaw produkt na zabrudzonych powierzchniach na kilka minut, a następnie wyszoruj gąbką lub miękką szczotką. Wszystko, co musisz zrobić, to spłukać i wytrzeć czystą szmatką, aby wysuszyć obszar.

4. Olejki eteryczne są naturalnymi dodatkami eliminującymi zapach pleśni.

Aby utrzymać łazienkę w czystości, nie ma nic lepszego niż mieszanka wody i białego octu do dezynfekcji powierzchni i usuwania śladów pleśni. Aby nadać przyjemny zapach temu ważnemu pomieszczeniu w domu, możesz wybrać dowolny olejek eteryczny. Oto składniki, których będziesz potrzebować:

½ litra białego octu;

½ litra wody;

kilka kropli mydła w płynie lub czarnego mydła.

Po rozpuszczeniu wybranego olejku eterycznego w roztworze, wystarczy rozpylić mieszaninę bezpośrednio na plamy pleśni. Roztwór ten może być również stosowany do usuwania śladów kamienia w łazienkach.

