Cztery produkty, których nie należy przechowywać w lodówce

Niektórzy ludzie błędnie uważają, że umieszczanie łatwo psujących się produktów spożywczych w lodówce jest dobrym pomysłem. Myślą, że dzięki temu zachowają świeżość.

Jednak eksperci jednogłośnie twierdzą, że ten nawyk nie tylko "zabija" niektóre produkty spożywcze, ale także czyni je niebezpiecznymi dla zdrowia. Dotyczy to na przykład chleba.

Gdy chleb jest przechowywany w lodówce, cząsteczki skrobi szybko rekrystalizują się w niskich temperaturach, co przyspiesza wysychanie. Aby zachować jego zdrowie i świeżość, zaleca się przechowywanie go w temperaturze pokojowej, a nie w lodówce. Najlepiej jest również przechowywać go w specjalnym pudełku na chleb lub w papierowym opakowaniu, które jak najlepiej przykrywa chleb, aby zapobiec przedostawaniu się do niego powietrza.

Inne produkty spożywcze, które również nie powinny być przechowywane w lodówce, to ziemniaki i cebula - dwa świetne przykłady: aby dłużej cieszyć się właściwościami odżywczymi tych warzyw, najlepiej przechowywać je na zewnątrz w kuchni lub spiżarni.

Innym błędem, który często popełniamy, jest to, że miód nigdy nie powinien być przechowywany w lodówce, nawet jeśli słoik został otwarty. Bardzo dobrze przechowuje się w temperaturze pokojowej przez długi czas i może być spożywany niezależnie od daty. Jednak wystawienie na działanie niskich temperatur powoduje krystalizację miodu.

Nadal jednak można go spożywać, stosując małą sztuczkę, która przywróci mu pierwotny wygląd. Wystarczy umieścić go w rondlu z wodą i podgrzewać w kąpieli wodnej na małym ogniu, aż się rozpuści. Zetrzyj pianę, która utworzy się na wierzchu, a miód znów będzie pyszny.

