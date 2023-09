Co zrobić w przypadku poparzenia wrzątkiem: porady lekarzy

W przypadku poparzenia najważniejszą rzeczą jest natychmiastowe rozpoczęcie chłodzenia oparzenia bieżącą wodą przez 10-20 minut. Pomoże to obniżyć temperaturę tkanki i zatrzymać długotrwałą ekspozycję na ciepło. Nie należy przykładać lodu, ponieważ może to pogorszyć uszkodzenie skóry. Jeśli ubranie przykleiło się do skóry, ostrożnie je zdejmij, aby uniknąć dalszego przywierania gorącego materiału do skóry. Nie rozdzieraj odzieży, jeśli jest przyklejona do skóry.

Lekarze zauważyli, że kremy olejowe, maści na bazie tłuszczu lub kwaśnej śmietany nie powinny być stosowane na oparzenia, ponieważ produkty te mogą pogorszyć sytuację, tworząc barierę dla wymiany ciepła i naturalnego chłodzenia.

Jeśli pęcherze pojawią się po schłodzeniu, nie należy ich otwierać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji. Umieść czystą gazę lub szmatkę na oparzeniu, aby zapobiec infekcji. W przypadku dużej powierzchni oparzenia lub gdy jest ono zlokalizowane na twarzy, klatce piersiowej, szyi, ramionach, nogach lub pod pachami, należy natychmiast wezwać karetkę pogotowia.

Terapeuci radzą również, aby w razie potrzeby stosować dostępne bez recepty środki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub ibuprofen.

Należy pamiętać, że oparzenia mogą być bardzo bolesne i potencjalnie niebezpieczne. W przypadku poważnych oparzeń zawsze najlepiej jest zwrócić się o pomoc lekarską w celu oceny i leczenia.

