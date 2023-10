Co zmieni się w zasadach naliczania dopłat od 1 listopada?

Listopad to początek nowego sezonu grzewczego na Ukrainie, który potrwa do końca kwietnia. Co do zasady, przeliczanie dopłat mieszkaniowych dla obywateli na nowy sezon grzewczy odbywa się w październiku.

Dotacja mieszkaniowa jest przyznawana osobom, które mają wysokie rachunki za media przekraczające 15% średniego miesięcznego całkowitego dochodu rodziny przed zakończeniem stanu wojennego i w ciągu 1 miesiąca po jego zakończeniu, zgodnie z decyzją rządu, donosi NV.ua.

W ubiegłym sezonie grzewczym obywatele Ukrainy otrzymywali dotacje w wysokości średnio do 1600 UAH miesięcznie. W tym roku jednak kwota dotacji może wzrosnąć ze względu na wzrost taryf za energię elektryczną.

Dotacje są obliczane przez Fundusz Emerytalny Ukrainy. Obywatele nie muszą jednak odwiedzać odpowiednich instytucji, aby ubiegać się o dotację. Wszystkie niezbędne procedury można wykonać online na portalach internetowych Diia lub Funduszu Emerytalnego Ukrainy, gdzie można wypełnić niezbędne formularze i załączyć zeskanowane kopie wymaganych dokumentów.

Istnieją kategorie obywateli, którzy automatycznie otrzymają dotację bez konieczności ponownego składania wniosku. Są to gospodarstwa domowe, które zostały uznane za kwalifikujące się do dotacji we wrześniu 2023 r., w tym te, których kwota dotacji wynosiła 0,00 UAH. Fundusz Emerytalny Ukrainy obliczył już kwotę dotacji na sezon grzewczy dla tych gospodarstw domowych w październiku.

Jednak niektóre kategorie obywateli będą musiały złożyć nowy wniosek o otrzymanie dotacji na sezon grzewczy 2023-2024. Może to dotyczyć osób, które złożyły wniosek o zakończenie dotacji i wykorzystały ją na opłacenie mediów, a teraz chcą otrzymać dotację na sezon grzewczy. Dotyczy to również osób, które zmieniły liczbę zameldowanych osób w rodzinie lub status społeczny itp.

Obywatele, którzy nie otrzymali dotacji latem lub którym jej odmówiono, mają prawo ubiegać się o dotację na sezon grzewczy 2023-2024 do 30 listopada 2023 roku. W takim przypadku dopłata będzie naliczana od października 2023 roku.

Przy obliczaniu wysokości dopłaty za okres grzewczy władze biorą pod uwagę dochód uzyskany w pierwszych dwóch kwartałach 2023 roku zgodnie z zasadami procedury obliczania średniego miesięcznego całkowitego dochodu rodziny zatwierdzonymi Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 632 z dnia 22.07.2020. W tym przypadku kwota świadczeń emerytalnych jest brana pod uwagę jako dochód za sierpień 2023 roku.

