Czego nie wolno wrzucać do dołu kompostowego, aby nie zepsuć nawozu?

Kompostowanie to wyjątkowy i wygodny sposób na zagospodarowanie niepotrzebnych odpadów na działce. Jednak ogrodnicy nie zawsze wiedzą dokładnie, które materiały można wykorzystać do stworzenia kompostu, a których należy unikać.

Przyjrzyjmy się kilku punktom, które pomogą lepiej zrozumieć tę kwestię. Wskazówki dotyczące tworzenia kompostu zostały dostarczone przez publikację UNIAN.

Przeczytaj również: Jak zrobić kompost trzy razy szybciej

Czy skórki mandarynek można dodawać do kompostu?

Istnieje powszechne przekonanie, że skórki owoców cytrusowych nie nadają się do kompostowania, ponieważ zawierają olejki eteryczne, które mogą rzekomo szkodzić glebie. Mit ten nie jest jednak prawdziwy. Ilość olejków eterycznych w skórkach mandarynek i pomarańczy jest bardzo minimalna i nie szkodzą one glebie. Można zatem bezpiecznie dodawać je do kompostu.

Czy mogę używać popiołu węglowego w moim kompoście?

Zdecydowanie odradza się dodawanie popiołu węglowego do kompostu, ponieważ może on być szkodliwy dla roślin. Jednak popiół drzewny jest doskonałą opcją wzbogacania gleby. Zawiera on użyteczne składniki odżywcze, które pomagają roślinom rosnąć i rozwijać się. Dlatego niektórzy ogrodnicy zalecają rozsypywanie popiołu drzewnego na grządkach lub dodawanie go do kompostu w celu zwiększenia jego wartości odżywczej.

Czy mogę dodać opadłe liście do kompostu?

Liście z drzew, zwłaszcza drzew owocowych (takich jak śliwy, wiśnie, jabłonie lub grusze), winogron, klonu, brzozy i topoli, mogą być bezpiecznie dodawane do kompostu. Jest to świetny sposób na wykorzystanie opadłych liści i stworzenie użytecznego nawozu dla ogrodu lub ogrodu warzywnego. Jeśli nie masz dołu kompostowego lub pryzmy, możesz użyć 50-litrowych plastikowych worków. Wystarczy rozdrobnić liście, zapakować je do worków i zrobić kilka otworów umożliwiających dostęp powietrza. Nie zawiązuj worków, aby zapewnić wystarczającą wentylację kompostu.

Jakich materiałów nie należy dodawać do kompostu?

Istnieją pewne materiały, które nie nadają się do kompostowania i powinny być wyrzucane do śmieci lub poddawane recyklingowi. Materiały te obejmują

Odchody zwierząt domowych.

Produkty z tworzyw sztucznych.

Szkło, skóra i guma.

Błyszczące czasopisma i kolorowy papier.

Niedopałki papierosów.

Wszelkie farby, trucizny i rozpuszczalniki.

Zawartość worka odkurzacza.

Należy pamiętać, że nie wszystkie odpady roślinne nadają się do kompostowania, w tym zgniłe jabłka, zainfekowane owoce i gałęzie. Lepiej zakopać je na miejscu lub odpowiednio zutylizować, aby uniknąć ryzyka rozwoju chorób.

Przypominamy, że rośliny domowe mogą upiększać przestrzeń i przynosić korzyści, ale mogą też być źródłem niedogodności i problemów. Niektóre z nich mają zdolność przyciągania szkodników, takich jak karaluchy.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!