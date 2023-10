Cytryny mogą być używane do aromatyzowania potraw lub dodawania kwaśnej nuty do deserów. Podobnie jak wszystkie inne owoce, cytryny mogą z czasem ulec zepsuciu, nawet w lodówce.

W rzeczywistości trudno jest je przechowywać bardzo długo. Mogą stać się blade i pomarszczone, a niektóre ich części mogą stać się miękkie, a nawet spleśniałe. Dowiedz się, jak utrzymać cytryny w dobrym stanie przez okres do 3 miesięcy, korzystając z porad santeplusmag.com.

Aby zachować świeżość i soczystość cytryny przez okres do 3 miesięcy, umieść ją w misce z zimną wodą i wstaw do lodówki. Woda pomaga utrzymać wilgotność skórki cytryny. Wymieniaj wodę na świeżą codziennie lub co drugi dzień.

Jeśli zamierzasz wykorzystać cytryny w ciągu kilku dni od ich zakupu, możesz przechowywać je w temperaturze pokojowej i z dala od światła. Mogą one zachować świeżość nawet przez tydzień. Z drugiej strony, jeśli nie planujesz użyć ich szybko, najlepiej przechowywać je w hermetycznych pojemnikach lub w torebkach do zamrażania z zamykanymi zamknięciami, uważając, aby usunąć jak najwięcej powietrza. Następnie należy przechowywać je w lodówce, najlepiej w temperaturze od 4 do 10 stopni. Dzięki temu cytryny zachowają świeżość nawet przez miesiąc.

Jeśli masz pokrojone cytryny, pamiętaj, że można je również zakonserwować. Wystarczy przykryć pokrojoną część folią stretch, aby chronić ją przed powietrzem i zapobiec utlenianiu, a następnie umieścić ją w lodówce. Dzięki temu pokrojone cytryny pozostaną świeże przez długi czas. Zaleca się jednak spożywanie cytryn 2-3 dni po ich pokrojeniu.

Należy pamiętać, że cytryny nie można zamrozić. Można jednak zamrozić sok lub skórkę. Napełnij tackę na kostki lodu sokiem z cytryny i zamroź. Gdy kostki soku zostaną zamrożone, wyjmij je i przechowuj w torebce w zamrażarce.

Przypominamy, że cytryna jest doskonałym naturalnym środkiem czyszczącym, ale są pewne rzeczy, których należy unikać.

