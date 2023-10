Co zrobić z drzewami jesienią: alternatywa dla bielenia

Jesienią, gdy przyroda przygotowuje się do chłodów, ogrodnicy powinni pamiętać o ważnym aspekcie pielęgnacji ogrodu - bieleniu drzew owocowych. Zabieg ten jest niezbędny do ochrony pni przed ewentualnymi oparzeniami słonecznymi i pękaniem kory spowodowanym mrozem.

Zostało to zgłoszone przez Pixel. Zauważono, że zamiast konwencjonalnego bielenia można przygotować roztwór leczniczy, który pomoże drzewom pozostać zdrowymi i owocnymi.

Roztwory lecznicze:

Pierwsza metoda. Rozpuść 2 kg wapna gaszonego w wiadrze z wodą i dodaj 300 g siarczanu miedzi. To rozwiązanie zapewni pniom niezawodną ochronę przed szkodliwymi czynnikami.

Druga metoda. Dodaj niewielką ilość gliny do mieszaniny z pierwszej metody. Gotowy preparat powinien mieć konsystencję podobną do gęstej śmietany.

Trzecia metoda. Dodaj 3 kg kredy i 50 g mydła do prania do wiadra z wodą. Taki skład roztworu nie tylko zabezpieczy pnie, ale również zwiększy ich odporność na warunki atmosferyczne i szkodniki.

Podkreślono, że każde z tych rozwiązań powinno być stosowane nie tylko do pnia, ale także do gałęzi szkieletowych (co najmniej 1 m wysokości). W ten sposób zapewnisz swoim drzewom owocowym pełną ochronę na zimę, a one odwdzięczą Ci się pysznymi i soczystymi owocami w przyszłym sezonie.

