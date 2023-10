Ukraina przewidziała system emerytur socjalnych dla osób, które nie kwalifikują się do tradycyjnych emerytur z powodu braku wymaganego ubezpieczenia.

Renta socjalna na Ukrainie jest formą państwowej pomocy społecznej świadczonej w gotówce i przeznaczonej dla osób, które nie są uprawnione do otrzymywania emerytury na podstawie obowiązującego ustawodawstwa, pisze ICTV Fakty.

Renta socjalna to miesięczne wsparcie finansowe przyznawane z budżetu państwa osobom, które nie są w stanie pracować lub mają ograniczoną zdolność do pracy i nie mają doświadczenia zawodowego ani innych źródeł dochodu.

Ukraińskie ustawodawstwo przewiduje trzy rodzaje świadczeń socjalnych, z których każdy ma swoje własne kryteria:

Pomoc społeczna dla osób ze względu na wiek - ta forma jest świadczona osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają wystarczającego doświadczenia zawodowego, aby otrzymać regularną emeryturę. Pomoc społeczna dla osób ze względu na stan zdrowia - jest przyznawana osobom niepełnosprawnym z I i II grupy, w tym dzieciom niepełnosprawnym, a także osobom niepełnosprawnym z III grupy, które nie mają doświadczenia zawodowego. Pomoc społeczna w przypadku utraty żywiciela rodziny - przysługuje małoletnim dzieciom poniżej 18 roku życia i studentom studiów dziennych poniżej 23 roku życia, jeśli stracili jednego lub oboje rodziców.

Należy zauważyć, że rentę socjalną mogą otrzymać zarówno obywatele Ukrainy, jak i cudzoziemcy i bezpaństwowcy na stałe mieszkający na Ukrainie.

Proces przyznawania emerytury opiera się na historii ubezpieczenia danej osoby i jej wieku emerytalnym. Jeśli dana osoba ma staż emerytalny krótszy niż 15 lat, wysokość jej emerytury jest ograniczona do kwoty minimalnej związanej z minimum socjalnym. Emerytura ta była wcześniej nazywana emeryturą socjalną.

Jeśli dana osoba nie posiada oficjalnego rejestru zatrudnienia, a zatem nie posiada rejestru ubezpieczeniowego, otrzymuje pomoc państwa zamiast emerytury. Ta forma pomocy nazywana jest "pomocą państwa dla osób nieuprawnionych do emerytury", a jej wysokość jest również powiązana z minimum socjalnym, które w 2023 r. wynosi 2 100 UAH.

Tak więc, gdy dana osoba osiągnie wiek emerytalny i nie ma wystarczającego ubezpieczenia, aby otrzymywać regularną emeryturę, ma prawo zwrócić się do organów zabezpieczenia społecznego w miejscu zameldowania lub faktycznego zamieszkania o przyznanie emerytury socjalnej.

Emeryci, którzy nie kwalifikują się do zwykłej emerytury, mogą również otrzymać pomoc socjalną. Świadczenie to jest wypłacane niezależnie od innych rodzajów płatności lub zasiłków i jest przeznaczone dla osób potrzebujących wsparcia i opieki. Renta socjalna i dodatek pielęgnacyjny są wypłacane co miesiąc.

