Aby wzbudzić zazdrość sąsiadów: Posadź ten kwiat, a zakwitnie przed pierwszymi przymrozkami

Paciorecznik, luksusowy kwiat, który przybył do nas z Ameryki Środkowej i Południowej, stał się popularny wśród naszych kwiaciarni ze względu na swój jasny i zróżnicowany kolor.

Zwykle rośnie w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu zbiorników wodnych lub w wąwozach górskich. Kwiaty paciorecznik mają imponujące rozmiary, od 4 cm do 8 cm średnicy, a niektóre odmiany mogą osiągać wysokość do 2 metrów. Ich kolory mogą się znacznie różnić, od jaskrawych żółci i czerwieni po pomarańcze i róże. Chociaż białe canny są mniej powszechne, są również uderzające w swoim pięknie, pisze noviydoctor.com.

Czytaj również: Nie rób tego storczykom: co jest zabronione przy uprawie tego tropikalnego kwiatu

Paciorecznik jest rośliną wieloletnią, a jej kwiaty kwitną przez 30-40 dni. W naszych szerokościach geograficznych, aby zachować tę roślinę na zimę, zaleca się jej wykopanie, ale nie należy się z tym spieszyć. Najlepszym czasem na to jest druga połowa października, kiedy nadchodzą pierwsze przymrozki. Jeśli lato było gorące i długie, może nawet zakwitnąć w kwietniu. Dlatego wykopywanie canny należy odłożyć do późnej jesieni, aby roślina miała możliwość zmagazynowania składników odżywczych na zimę.

Przed wykopaniem, około 2 tygodnie przed planowaną datą, nie należy podlewać rośliny. Podczas kopania należy uważać, aby nie uszkodzić szyjki korzeniowej. Lepiej jest używać wideł niż łopaty. Podczas kopania należy pozostawić około 20-30 cm łodygi i wyjąć kwiat wraz z grudką ziemi. W ten sposób roślina będzie gotowa do przechowywania, a część nadziemną należy odciąć, pozostawiając jedynie około 20 cm łodygi. Nie należy dzielić kępy na płaty aż do nadejścia wiosny.

Aby zachować wykopane kłącze, umieść je w pudełku, w którym umieściłeś torf, trociny i piasek w równych częściach. Podłoże to nie powinno wysychać podczas przechowywania, dlatego należy je od czasu do czasu zraszać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5°C do 7°C. Można zatem wykorzystać piwnicę lub pojemnik na warzywa w lodówce jako miejsce do przechowywania. W ten sposób przygotujesz swoje canny na nowy sezon i będziesz mógł cieszyć się ich pięknem w przyszłym roku.

Podsumowując, podzieliliśmy się 5 przydatnymi wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji roślin domowych jesienią.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!