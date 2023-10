Deser bez pieczenia: przepis na starożytny ukraiński szkrab

Szkrab to stary ukraiński deser, który jest bardzo łatwy do zrobienia. Możesz go robić codziennie - Twoje dzieci go pokochają. Przepisem podzieliła się z nami Shuba.

Składniki:

Jajko kurze, duże - 5 szt

Cukier - 3 łyżki

Mąka - 100 g

Masło 82% - do smaku

Bułka tarta - do smaku

Sposób przygotowania:

1. Oddzielić białka od żółtek. Do żółtek dodać cukier i utrzeć do białości.

2. Dodać mąkę i wymieszać.

3. Ubij białka na gęstą pianę i wymieszaj z żółtkami.

4. Wysmarować patelnię masłem, posypać bułką tartą i włożyć masę. Smażyć na średnim ogniu pod przykryciem na złoty kolor.

