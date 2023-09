Dietetycy wymienili 2 skuteczne metody, które mogą zmniejszyć obwód talii w ciągu tygodnia

Nie musisz chodzić na siłownię i przechodzić na ścisłą dietę, aby inni zazdrościli Ci talii. Możesz ćwiczyć w domu. Ważne jest, aby być konsekwentnym, ponieważ jest to klucz do sukcesu, według Stylecraze.

Odżywianie

Zwiększ spożycie owoców i warzyw, aby szybko schudnąć. Są one pełne przeciwutleniaczy, błonnika pokarmowego, minerałów i są niskokaloryczne (z wyjątkiem owoców i warzyw o wysokim indeksie glikemicznym). To sprawia, że owoce i warzywa są idealne do osiągnięcia celów związanych z utratą wagi.

Włącz także orzechy, nasiona, zioła, produkty pełnoziarniste, chude białka i zdrowe tłuszcze w odpowiednich proporcjach, aby zapewnić racjonalność diety.

Nie zapominaj o znaczeniu wody: spożywaj co najmniej 2 litry dziennie.

Aktywność fizyczna

Aby spalić kalorie, musisz ćwiczyć. Wybierz rodzaj ćwiczeń lub fitness, który pasuje do Twojego stylu życia i sprawia Ci przyjemność. Może to być cardio, taniec, jazda na rowerze, kickboxing, bieganie, spacery lub pływanie.

Ważne jest również, aby uwzględnić w swoim harmonogramie ćwiczenia zmniejszające talię, które pomogą zacieśnić talię i podbrzusze. Oto kilka takich ćwiczeń:

Unoszenie nóg leżąc na boku. Skręty pionowe z uniesioną nogą. Nożyce. Deska. Skłony boczne.

Dzięki tym ćwiczeniom i odpowiedniemu odżywianiu można osiągnąć pożądany rezultat i poprawić kształt talii.

