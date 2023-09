Dietetycy wymienili warzywo, które obniża cholesterol i poprawia odporność

Niewątpliwie dynia jest prawdziwym liderem pod względem ilości przydatnych substancji wśród warzyw. Pomaga poprawić odporność, wspiera zdrowie żołądka i jelit, może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu w organizmie.

Ogólnie rzecz biorąc, wybierając produkty do swojej diety, należy preferować warzywa sezonowe, ponieważ mają one najwięcej składników odżywczych. Dynia uznawana jest za mistrzynię pod względem zawartości witaminy C, która jest ważnym modulatorem układu odpornościowego. Duża ilość błonnika sprawia, że ​​jest przydatny dla żołądka.

Dynię można stosować jako samodzielne danie lub dodawać do sałatek. Szczególnie smakuje w gorących daniach, takich jak pieczona dynia, a w chłodniejszych miesiącach roku można go również wykorzystać do przygotowania pysznych płatków śniadaniowych.

