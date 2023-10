Po co wylewać nadtlenek wodoru na deskę klozetową

Z biegiem czasu, nawet dla tych, którzy sprzątają prawie codziennie, deska sedesowa może zmienić kolor na żółty. Nie trzeba jednak spieszyć się z zakupem nowej - można spróbować wybielić deskę za pomocą improwizowanych produktów.

Wideo dnia

Według SantePlusMag "wystarczą dwa naturalne składniki", a deska sedesowa znów stanie się biała, jakby dopiero co przyszła ze sklepu.

Przeczytaj również: Jak szybko wyczyścić toaletę: potrzebujesz tylko jednego produktu

Eksperci wymienili ocet i sodę oczyszczoną jako pierwszy produkt, który jest w stanie to zrobić. Publikacja zaleca, aby najpierw potraktować muszlę klozetową i deskę sedesową detergentem antybakteryjnym. Następnie dodaj do pojemnika 3 łyżki sody oczyszczonej i 50 ml ciepłej wody. Wymieszaj do uzyskania pasty, a następnie rozprowadź ją na plamach. Pozostaw substancję do działania na 10-15 minut.

Zastosuj ocet za pomocą butelki z rozpylaczem i spryskaj siedzenia. Pozostaw na kilka minut przed przetarciem gąbką. Następnie spłucz czystą wodą i osusz ręcznikiem.

Drugą metodą jest nadtlenek wodoru.

W przypadku żółtawych śladów nadtlenek wodoru może być idealnym rozwiązaniem dzięki swoim właściwościom dezynfekującym i utleniającym, które sprawiają, że czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze. Rozpylić roztwór na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 30 minut. Następnie spłucz ciepłą wodą i osusz suchą szmatką" - czytamy w raporcie.

W publikacji zauważono, że można pozbyć się żółtych plam na desce sedesowej za pomocą gąbki i środka do czyszczenia piekarników.

Aby użyć pianki ze środka do czyszczenia piekarników, wystarczy nałożyć ją na pokrywę toalety na poziomie pożółkłych śladów i pozostawić na 10-15 minut. Użyj miękkiej gąbki i wytrzyj wszelkie uszkodzone miejsca, aby przywrócić desce sedesowej połysk.

Wcześniej pisaliśmy o kilku innych prostych wskazówkach, które pomogą ci samodzielnie wyczyścić zatkany zlew. Sugerujemy również przeczytanie, w jaki sposób pompka rowerowa i nylonowa obejma budowlana mogą pomóc w czyszczeniu kanalizacji.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!