Starożytni ludzie używali ludzkich czaszek do robienia misek do picia - badania naukowców

W jaskini grobowej w Hiszpanii znaleziono dowody na to, że starożytni ludzie używali ludzkich szczątków do tworzenia naczyń i różnych narzędzi.

Jak donosi PLOS ONE, ludzkie szczątki zostały znalezione w jaskini Cueva de los Marmoles w południowej Hiszpanii, co wskazuje, że ludzie byli chowani w jaskiniach we wczesnym neolicie.

"Manipulowanie ludzkimi szczątkami w tych jaskiniach grobowych było również powszechne, w tym wykorzystywanie kości do produkcji narzędzi i przekształcanie czaszek w miski do picia" - czytamy w badaniu.

Archeolodzy zbadali szkielety co najmniej 12 starożytnych ludzi znalezionych w Cueva de los Marmoles. Według datowania radiowęglowego zostały one umieszczone w jaskini między V a II wiekiem p.n.e.

Zespół odkrył złożone praktyki pogrzebowe, z dowodami na to, że kości zostały zmodyfikowane, a nawet użyte jako narzędzia, a także do innych, z nowoczesnej perspektywy, makabrycznych celów.

"Antropiczne ślady na szczątkach (np. świeże złamania, modyfikacje kanału szpiku kostnego i ślady skrobania) wskazują na celową fragmentację, czyszczenie pozostałości tkanek miękkich, a w niektórych przypadkach ponowne użycie" - zauważają naukowcy.

Zauważono, że praktyki te są dobrym przykładem renowacji jednego "kubka czaszki" i dwóch kości długich, które były używane jako narzędzia.

