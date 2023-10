Jego dziedzictwo inspiruje naukowców: Naukowcy wymieniają najmądrzejszego człowieka w historii

Dziedzictwo Sir Isaaca Newtona nadal inspiruje naukowców i myślicieli, świadcząc o wielkim wpływie ludzkiego pragnienia wiedzy, kreatywności i geniuszu na świat.

Wśród naukowców i badaczy panuje powszechne przekonanie, że Isaac Newton jest uważany za najmądrzejszego człowieka na świecie. Opinia ta została wyrażona przez Big Think.

Czytaj także: Gigantyczna dziura na Słońcu: wiatry słoneczne zagrażają Ziemi

"Prawdziwie inteligentna osoba ma imponującą wiedzę z różnych dziedzin wiedzy, a kreatywność odgrywa ważną rolę. Kreatywne myślenie może ujawnić możliwości tam, gdzie inni widzą ślepy zaułek. Jeśli chodzi o IQ Isaaca Newtona, pozostaje to tajemnicą, ponieważ w XVII wieku nie było testów na inteligencję. Można jednak śmiało powiedzieć, że odpowiadanie na testy wielokrotnego wyboru byłoby dla niego dziecinnie proste. Prawdopodobnie szybko odpowiedziałby na wszystkie pytania, a pozostały czas poświęciłby na doskonalenie samego testu" - czytamy w raporcie.

Naukowcy podkreślają, że Isaac Newton wyróżniał się nie tylko inteligencją, ale także głęboką wiedzą i zdolnościami twórczymi.

Ten wielki naukowiec był prawdziwym polimatem, który zajmował się fizyką, matematyką i teologią. Był również znany ze swojego oddania religii i alchemii.

"Jednak to, co czyni Newtona prawdziwym wielkim geniuszem, to jego niezrównana kreatywność. Wynalazł kluczowe narzędzia i urządzenia, które zrewolucjonizowały naukę. Aby zbadać przyspieszenie, stworzył pochodną, która stała się fundamentalną koncepcją w matematyce. Opracował również całkę, kolejne ważne narzędzie rachunku różniczkowego, które pozwala nam znaleźć obszar zakrzywionych powierzchni. Te innowacje były nieznane, zanim Newton wprowadził je do nauki" - podkreślają eksperci.

Nazywają oni Isaaca Newtona kwintesencją polimatu i twórczego geniuszu, a także przykładem ideału inteligentnej osoby.

"Jego wkład w naukę, matematykę, teologię i inne dziedziny pozostaje bezprecedensowy. Jednak jego wybitny intelekt był wynikiem wielkich osobistych trudności, co pokazuje, że geniusz często wymaga pokonywania wielkich wyzwań" - podsumowują naukowcy.

Wcześniej naukowcy ustalili, kiedy Słońce eksploduje i zabierze ze sobą całe życie.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!