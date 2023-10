Ekspert ds. ogrzewania określa optymalną temperaturę dla utrzymania ciepła w domu

Wdychanie zimnego powietrza może prowadzić do infekcji klatki piersiowej, dlatego ważne jest, aby nie ryzykować zdrowia poprzez utrzymywanie zbyt niskiej temperatury w domu. Jednak koszty energii mogą być ogromne, co zmusza ludzi do szukania alternatywnych sposobów na utrzymanie ciepła.

Osobom powyżej 65 roku życia z istniejącymi wcześniej schorzeniami zaleca się utrzymywanie w nocy w sypialniach temperatury powyżej 18 stopni Celsjusza. Według Express.co.uk, nie jest to jednak tak ważne dla młodych, aktywnych ludzi.

Ogólną zasadą jest utrzymywanie temperatury w domu na poziomie 18°C, zwłaszcza jeśli jesteś bardziej wrażliwy na zimno. Ale jeśli masz mniej niż 65 lat i jesteś aktywny, możesz nieco obniżyć temperaturę, jeśli nadal czujesz się komfortowo.

Podkręcenie termostatu w celu szybszego nagrzania może spowodować przegrzanie domu, marnując energię i pieniądze.

Nie jest też dobrym pomysłem utrzymywanie ogrzewania włączonego przez cały czas. Gdy jesteś poza domem, zmniejsz temperaturę ogrzewania i nie zwiększaj jej zbytnio po powrocie.

Jeśli całkowicie wyłączysz ogrzewanie po wyjściu z domu, w domu może pojawić się wilgoć, pleśń i pęknięte rury. Aby temu zapobiec, zainstaluj termostat, który uniemożliwi ogrzewanie podczas Twojej nieobecności, ale ochroni Twój dom.

Przygotowaliśmy kilka sposobów, które pomogą Ci utrzymać ciepło, jeśli Twój dom nie ma centralnego ogrzewania.

