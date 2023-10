Eksperci wymieniają urządzenia, które w niewidoczny sposób zwiększają rachunki za energię elektryczną

Wraz ze zbliżającą się zimą wiele gospodarstw domowych będzie szukało sposobów na obniżenie rachunków za energię. Aby pomóc, eksperci podzielili się sposobami na zaoszczędzenie pieniędzy.

Urządzenia elektryczne, które pozostają włączone, zużywają energię elektryczną nawet wtedy, gdy nie są używane. Zostało to zgłoszone przez Express.co.uk.

Telewizor jest jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń pozostawionych w trybie czuwania. Jego całkowite wyłączenie może pomóc obniżyć rachunki za prąd.

Nowoczesne konsole do gier są znacznie potężniejsze niż kiedyś, co oznacza, że zużywają znacznie więcej energii, ponieważ są podłączone do Internetu, nawet gdy są w trybie czuwania.

Powinieneś także odłączyć pralkę. Chociaż zużywa ona niewiele energii w trybie czuwania, utrzymywanie jej podłączonej przez cały czas podnosi rachunki za prąd.

Inne urządzenia, które powinny być całkowicie wyłączone, to czajniki, tostery, komputery stacjonarne i suszarki bębnowe.

